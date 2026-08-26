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Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ φουλ για Champions League, o ΠΑΟΚ που παίρνει Ούγκρεσιτς, ο Παναθηναϊκός για χαφάρα & ο Ολυμπιακός για Βάργκας

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, το pregame του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, αλλά και όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις.
Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ φουλ για Champions League, o ΠΑΟΚ που παίρνει Ούγκρεσιτς, ο Παναθηναϊκός για χαφάρα & ο Ολυμπιακός για Βάργκας