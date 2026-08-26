Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ φουλ για Champions League, o ΠΑΟΚ που παίρνει Ούγκρεσιτς, ο Παναθηναϊκός για χαφάρα & ο Ολυμπιακός για Βάργκας

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, το pregame του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, αλλά και όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις.