Μακάβριο εύρημα στη Λάρισα: Αγόρασε σπίτι και μέσα βρέθηκε μουμιοποιημένη σορός

Εδώ και επτά ημέρες στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, παραμένει η σορός μιας 60χρονης γυναίκας, η οποία ανακαλύφθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης έχοντας υποστεί μουμιοποίηση.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελευθερία», το σοκαριστικό αυτό και μακάβριο εύρημα ήρθε στο φως εντελώς συμπτωματικά, όταν το συγκεκριμένο ακίνητο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, στη γειτονιά του Αγίου Κωνσταντίνου, άλλαξε ιδιοκτήτη. Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν πως η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή εδώ και πολλούς μήνες, χωρίς ωστόσο να την αναζητήσει κανείς.

Το άψυχο σώμα της 60χρονης βρέθηκε στο δάπεδο, ενώ δίπλα της υπήρχε μια τσάντα που περιείχε, ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα, και την αστυνομική της ταυτότητα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τυχόν συγγενικών της προσώπων. Ταυτόχρονα, τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσουν σε λήψη DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί επίσημα η ταυτοποίηση.

Πάντως, τα στοιχεία της ταυτότητας που βρέθηκε στην τσάντα δείχνουν ότι επρόκειτο για μια γυναίκα 60 ετών με τόπο καταγωγής τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Λάρισα αφού πρώτα είχε διαμείνει για κάποιο διάστημα σε χώρα του εξωτερικού.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ανακάλυψη της σορού έγινε τυχαία, με τη νεκροψία-νεκροτομή να πιστοποιεί πως ο θάνατός της προήλθε από παθολογικά αίτια.

Επιπλέον, υπολογίζεται ότι η γυναίκα ήταν νεκρή για τουλάχιστον δώδεκα μήνες. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες το σώμα της δεν αποσυντέθηκε, αλλά οδηγήθηκε σε μουμιοποίηση.

Αυτός ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που η σορός παρέμεινε απαρατήρητη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς δεν αναδύθηκε η έντονη οσμή που παρατηρείται συνήθως σε αντίστοιχα περιστατικά.

Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε το πρωινό της 19ης Αυγούστου, όταν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας κλήθηκαν να παραβιάσουν την πόρτα του σπιτιού, το οποίο παρέμενε κλειστό. Η επέμβαση έγινε μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου, καθώς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης κατοικεί σε διαφορετική πόλη.

Ο πρώην ιδιοκτήτης είχε επικοινωνήσει στο παρελθόν με την ενοικιάστρια ζητώντας της να αποχωρήσει εξαιτίας οφειλόμενων μισθωμάτων και θεωρούσε ότι το διαμέρισμα είχε πλέον εκκενωθεί και ήταν έτοιμο προς πώληση.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν τελικά στο εσωτερικό, ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα, αποκαλύπτοντας πως η 60χρονη απεβίωσε εντελώς μόνη, με τη σορό της να παραμένει αζήτητη για μήνες.

Πηγή: ethnos.gr