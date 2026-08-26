Ανακαλεί η γνωστή παρουσιάστρια το επεισόδιο με τον σύζυγό της - «Ήταν φραστική επίθεση»

Πέφτουν, όπως όλα δείχνουν, οι τόνοι στην υπόθεση που αφορά τη γνωστή παρουσιάστρια και τον σύζυγό της, καθώς μετά την ένταση των προηγούμενων ημερών και τις καταγγελίες της δημοσιογράφου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της διαφαίνεται στο… βάθος διάθεση επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι και προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Espresso», χθες ο δικηγόρος της δημοσιογράφου έκανε γνωστό στην αίθουσα του Αυτόφωρου Δικαστηρίου πως η εντολέας του έχει σκοπό να υποβάλει δήλωση ανάκλησης του συμβάντος, ότι η ίδια δεν ένιωσε απειλή ή κίνδυνο από τον σύντροφό της και πως το μόνο που συνέβη μεταξύ τους ήταν ένα έντονο φραστικό επεισόδιο.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στο ακροατήριο, η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής τηλεοπτικού καναλιού, η οποία δεν ήταν παρούσα χθες στο δικαστήριο, ήδη έχει συνομιλήσει με τον 39χρονο σύντροφό της, τον σύζυγο της παρουσιάστριας.

Παρ’ όλα αυτά, χθες ο μουσικός κάθισε στο σκαμνί του ποινικού δικαστηρίου, καθώς η Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, την οποία φέρεται ότι τέλεσε ενώπιον του ανήλικου γιου που έχει αποκτήσει με τη δημοσιογράφο. Πρόκειται για αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα, δεν χρειάζεται δηλαδή μήνυση από την πλευρά της παθούσας.

Ωστόσο, το Αυτόφωρο Δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση ανέβαλε την εκδίκασή της για αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου. Η έδρα αποφάσισε, μάλιστα, την άρση της κράτησης του κατηγορούμενου μουσικού, διατάσσοντας όμως την απομάκρυνσή του από την οικογενειακή κατοικία μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Το συγκεκριμένο μέτρο, όπως διευκρίνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, θα επανεξεταστεί κατά την αυριανή δικάσιμο.

Το χρονικό

Η υπόθεση είχε λάβει διαστάσεις μετά την σχετική καταγγελία της γνωστής παρουσιάστριας σε βάρος του συζύγου της στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής. Πλέον, όμως, φαίνεται πως επιχειρείται να αποκλιμακωθεί η ένταση.

Από την πλευρά του, ο 39χρονος μουσικός υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν είχε τα χαρακτηριστικά σωματικής επίθεσης και πως επρόκειτο για ένα φραστικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπήρξαν χτυπήματα (σ.σ.: τράβηγμα μαλλιών) και δεν προκλήθηκε σωματική βλάβη. Μάλιστα και οι δύο πλευρές, όπως έκαναν γνωστό οι δικηγόροι τους, εξακολουθούν να έχουν επαφή.

Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή διαδικασία ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου δεν αφορά την ουσία της υπόθεσης. Το δικαστήριο δεν προχώρησε στην εκδίκασή της, αλλά αποφάσισε την αναβολή της για τις 27 Αυγούστου.

Ετσι η υπόθεση, που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον λόγω της δημοσιότητας των εμπλεκομένων, περνά σε μια νέα φάση. Και αυτό καθώς από τη μία είναι σε ισχύ η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του μουσικού και από την άλλη υφίσταται η θέση της υπεράσπισής του αλλά και της γνωστής παρουσιάστριας ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη, αλλά ένα φραστικό επεισόδιο.

Το δικαστήριο έχει πλέον τον τελικό λόγο.

Πηγή: Espresso