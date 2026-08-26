Νέα ατυχία με Τανούλη στον Άρη: Ένα μήνα εκτός δράσης

Νέα ατυχία για τον Γιώργο Τανούλη στον Άρη, αφού υπέστη ρήξη μηνίσκου. Εξαιρετική η πορεία αποθεραπείας του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Δεν λέει να σταματήσει κακοδαιμονία για τον Τανούλη, που μετά την ρήξη πρόσθιου χιαστού και έσω πλαγίου μηνίσκου που υπέστη πέρσι κι έχασε όλη τη σεζόν, ήρθε τώρα ο νέος τραυματισμός.

Ο Έλληνας άσος πέρασε ήδη την πόρτα του χειρουργείου και βρίσκεται στο σπίτι του, με τον εκτιμώμενο χρόνο απουσίας να είναι ένας μήνας.

Από την άλλη ευχάριστα είναι τα νέα από την περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου, που ανταποκρίνεται εξαιρετικά στη θεραπεία που υποβάλλεται και θα επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο (1 μήνας).

Υπενθυμίζεται πως εκτός δράσης βρίσκεται και ο Άνταμ Μοκόκα με τραυματισμό στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Ο Γάλλος άσος αναμένεται να επιστρέψει σε περίπου 20 με 25 ημέρες.