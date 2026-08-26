Απλώνεται στην Αττική ο ιός του Δυτικού Νείλου: Οι 35 Δήμοι με κρούσματα – Πότε αναμένεται η κορύφωση

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι υγειονομικές και δημοτικές Αρχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς η γεωγραφική διασπορά των κρουσμάτων συνεχίζεται και η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο.

Συνολικά 35 δήμοι της Αττικής έχουν καταγράψει κρούσματα, ενώ νέες περιοχές προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη μέσα σε μόλις λίγες ημέρες. Την ίδια ώρα, οι ψεκασμοί εντείνονται σε περιοχές όπου έχει επιβεβαιωθεί παρουσία του ιού, με ιδιαίτερη έμφαση σε στάσιμα νερά και άλλες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Η περίοδος θεωρείται κρίσιμη, καθώς η επιδημική δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί έως το τέλος Αυγούστου, ενώ η κυκλοφορία του ιού εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Έξι νέοι δήμοι μέσα σε λίγες ημέρες

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου προστέθηκαν έξι δήμοι στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί φέτος κρούσματα της λοίμωξης.

Δύο βρίσκονται στην Αττική: η Κηφισιά και η Φιλοθέη-Ψυχικό.

Στη Θεσσαλονίκη προστέθηκαν οι δήμοι Θεσσαλονίκης και Δέλτα, ενώ κρούσμα καταγράφηκε και στον Δήμο Δίου-Ολύμπου στην Πιερία.

Υπό διερεύνηση βρίσκεται η περίπτωση της Θάσου, καθώς ο ασθενής έχει σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων. Ωστόσο, κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου επώασης βρισκόταν στο νησί.

Με βάση τα νέα δεδομένα, 35 από τους 66 δήμους της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνονται πλέον στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο αριθμός φτάνει τουλάχιστον τους 22 δήμους, χωρίς να υπολογίζεται προς το παρόν η Θάσος.

Και έξι δήμοι σε υψηλό κίνδυνο

Εκτός από τις περιοχές όπου έχουν ήδη εμφανιστεί περιστατικά, υπάρχουν ακόμη έξι δήμοι που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου για την καταγραφή κρουσμάτων.

Πρόκειται για περιοχές που είτε γειτνιάζουν με δήμους όπου κυκλοφορεί ήδη ο ιός είτε διαθέτουν γεωμορφολογικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν τον κίνδυνο.

Στην αξιολόγηση λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανίχνευση κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια ή ζώα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι «επηρεαζόμενες» και οι «υψηλού κινδύνου» περιοχές διαχωρίζονται από τον ΕΟΔΥ, μεταξύ άλλων, επειδή η παρουσία του ιού ενεργοποιεί πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσής του μέσω μεταγγίσεων αίματος.

157 κρούσματα και 13 θάνατοι

Για την ακριβή νεότερη εικόνα των εγχώριων περιστατικών αναμένεται νέα επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Μέχρι τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα, δηλαδή λοιμώξεις που προκλήθηκαν εντός της χώρας από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού.

Δεκατρείς ασθενείς είχαν χάσει τη ζωή τους, ηλικίας από 66 έως 91 ετών.

Τα περιστατικά που καταγράφονται επισήμως αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής κυκλοφορίας του ιού. Υπολογίζεται ότι για κάθε σοβαρό κρούσμα μπορεί να αντιστοιχούν περίπου 140 λοιμώξεις χωρίς συμπτώματα ή με τόσο ήπια συμπτωματολογία ώστε να μην εντοπίζονται.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί ήπια νόσηση. Λιγότερο από το 1% των ανθρώπων που μολύνονται εμφανίζουν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Οι δήμοι της Αττικής με κρούσματα

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών κρούσματα έχουν καταγραφεί στους δήμους Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Φιλοθέης-Ψυχικού και Κηφισιάς. Ως υψηλού κινδύνου καταγράφονται επίσης Ηράκλειο και Μεταμόρφωση.

Στην Ανατολική Αττική επηρεαζόμενοι είναι οι δήμοι Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Παλλήνης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παιανίας, Ραφήνας-Πικερμίου, Αχαρνών, Μαραθώνος, Σαρωνικού και Διονύσου.

Στον Νότιο Τομέα περιλαμβάνονται Γλυφάδα, Άλιμος, Ελληνικό-Αργυρούπολη, Καλλιθέα και Άγιος Δημήτριος, ενώ η Νέα Σμύρνη βρίσκεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στον Κεντρικό Τομέα έχουν καταγραφεί περιστατικά στους δήμους Αθηναίων, Ηλιούπολης και Δάφνης-Υμηττού, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρείται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Στη Δυτική Αττική περιλαμβάνεται ο Δήμος Φυλής, στον Πειραιά ο ομώνυμος δήμος και στον Δυτικό Τομέα Αθηνών οι δήμοι Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Εντείνονται οι ψεκασμοί

Μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος στην Κηφισιά, ο δήμος προχώρησε σε έκτακτη ακμαιοκτονία και προνυμφοκτονία σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων από το σημείο καταγραφής του περιστατικού.

Παράλληλα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε πάρκα, σιντριβάνια, φρεάτια ομβρίων και σημεία με λιμνάζοντα νερά που μπορούν να μετατραπούν σε εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Πρώτο περιστατικό καταγράφηκε και στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 12 κύκλοι εφαρμογών σε περίπου 2.400 σημεία.

Εκτεταμένες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στη Λούτσα, όπου έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσματα. Ειδικά συνεργεία πραγματοποιούν ψεκασμούς για την καταπολέμηση των προνυμφών, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε στάσιμα νερά και υγροτόπους.

Εισαγόμενο το κρούσμα στην Κρήτη

Διαφορετική είναι η περίπτωση που καταγράφηκε στην Κρήτη, καθώς πρόκειται για εισαγόμενο κρούσμα.

Ο ασθενής είναι 75χρονος άνδρας με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ιεράπετρα και παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, σε σταθερή κατάσταση.

Η προσοχή των υγειονομικών Αρχών στρέφεται πλέον στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, καθώς αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία αναμένεται η κορύφωση της επιδημικής δραστηριότητας.

Το τέλος του καλοκαιριού, ωστόσο, δεν σημαίνει και άμεσο τέλος του κινδύνου. Η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση τόσο των παρεμβάσεων κατά των κουνουπιών όσο και των μέτρων ατομικής προστασίας.

Πηγή: ieidiseis.gr