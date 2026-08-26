Aρχηγός στην Ισπανία στο «παράθυρο» του Αυγούστου ο Χουάντσο

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μαζί με τον αδερφό του Ουίλι, θα είναι οι δύο αρχηγοί της εθνικής Ισπανίας στο «παράθυρο» του Αυγούστου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο άσος του Παναθηναϊκού είναι πλέον από τις παλιοσειρές στο ρόστερ της «φούριας ρόχας», με τον Τσους Ματέο να τον χρήζει εκ των αρχηγών στα παιχνίδια με Πορτογαλία κι Ελλάδα.

Μαζί του θα είναι και ο αδερφός του Ουίλι, με την αρχηγία της Ισπανίας να μετατρέπεται σε οικογενειακή υπόθεση.