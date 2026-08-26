Aρχηγός στην Ισπανία στο «παράθυρο» του Αυγούστου ο Χουάντσο

Ο άσος του Παναθηναϊκού είναι πλέον από τις παλιοσειρές στο ρόστερ της «φούριας ρόχας», με τον Τσους Ματέο να τον χρήζει εκ των αρχηγών στα παιχνίδια με Πορτογαλία κι Ελλάδα.
Μαζί του θα είναι και ο αδερφός του Ουίλι, με την αρχηγία της Ισπανίας να μετατρέπεται σε οικογενειακή υπόθεση.
🇪🇸✔️ La FEB ha comunicado que JUANCHO y WILLY serán los capitanes de la Selección Española en esta Ventana FIBA.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 26, 2026
📸@BaloncestoESP | #FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/C4b6nD3fP8