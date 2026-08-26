Cliff Diving 2026: Κορυφαίοι αθλητές του κόσμου δίνουν ραντεβού στον Άγιο Νικόλαο

Ο Άγιος Νικόλαος ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητικού ενδιαφέροντος, υποδεχόμενος για 8η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίους αθλητές του Cliff Diving από όλο τον κόσμο, σε μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη, την Κρήτη και την Ελλάδα.

Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, η εμβληματική Λίμνη Βουλισμένη του Αγίου Νικολάου μετατρέπεται σε ένα μοναδικό φυσικό στάδιο, φιλοξενώντας ένα διήμερο υψηλού αθλητικού επιπέδου, έντασης, αδρεναλίνης και θεάματος.

Δεκαεπτά (17) αθλητές διεθνούς κύρους από την Ευρώπη και την Αμερική θα πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές καταδύσεις από τα βράχια της Λίμνης, από ύψος περίπου 20 μέτρων, δοκιμάζοντας τα όρια της δύναμης, της τεχνικής, της ακρίβειας και της τόλμης τους.

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν είναι:

ΑΝΤΡΕΣ

Jan Wilko Heinzel / Γερμανία Remi Schüpbach / Ελβετία Owen Weymouth / USA Tim Thesing / Γερμανία Laso Schaller / Ελβετία Orlando Alfaro / Ελβετία Jean-David Duval / Ελβετία Matthias Appenzeller / Ελβετία Martin Bollier / Ελβετία Charles-Antoine Labadie / Καναδάς

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Annika Bornebusch / Δανία Madeleine Bayon / Γαλλία Ellie Smart / USA Maike Halbisch / Γερμανία Celia Fernández López / Ισπανία Caitlyn Padgett / Καναδάς Nelli Chukanivska / Ουκρανία

Η διοργάνωση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσφέρει σε ντόπιους κατοίκους και επισκέπτες εκδηλώσεις υψηλού κύρους, ποιότητας και δυναμικής - και με στόχο να αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια ο Άγιος Νικόλαος ως διεθνής προορισμός αθλητικού τουρισμού.

Το event θα παρουσιάσει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Λιανός.

Παράλληλα θα υπάρχουν και πολιτιστικές δράσεις, που θα κορυφωθούν με τη συναυλία σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη, το όνομα του οποίου θα αποκαλυφθεί τις επόμενες ημέρες.

Το Cliff Diving 2026, μια διοργάνωση - υπερθέαμα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές, τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και την Infinity Drop.