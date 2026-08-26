Έκκληση του ΟΑΚΑ για υπεύθυνη συνύπαρξη με την άγρια ζωή

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών έχει εντοπίσει την παρουσία αλεπούδων στους χώρους γύρω από τις αθλητικές του εγκαταστάσεις και εφιστά την προσοχή αθλητών, αθλούμενων και επισκεπτών.

Μέσω σχετικής ενημέρωσης, επισημαίνει τους ενδεδειγμένους τρόπους συμπεριφοράς σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί κοντά σε άγριο ζώο.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση του ΟΑΚΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους σχετικούς φορείς, αναζητώντας εξειδικευμένες οδηγίες για τη διαχείριση του ζητήματος. Στόχος είναι να προστατευθεί τόσο η ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις όσο και η άγρια πανίδα, ώστε να διατηρηθεί μια ασφαλής και ομαλή συνύπαρξη μέσα και γύρω από το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα της Ελλάδας.

Αναλυτικά:

«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.

Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.

Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.

Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».