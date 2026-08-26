Οι Σικάγο Σκάι απαγόρευσαν την είσοδο του Καντέρ στο γήπεδο

Ο ιδιοκτήτης των Σικάγο Σκάι, Μάικλ Άλτερ, σε δηλώσεις του ενημέρωσε πως πλέον απαγορεύεται η είσοδος του Ενές Καντέρ στο γήπεδο της ομάδας του.

Αιτία φυσικά είναι το επεισόδιο του Τούρκου άσου με την παίκτρια των Σικάγο Σκάι, Νατάσα Κλάουντ, που οδήγησαν τον Μάικλ Άλτερ να πάρει αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μας έχει αποδείξει κατηγορηματικά ότι έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει απειλή και ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει τον εαυτό του σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι δεν θα πλησιάσει ξανά το γήπεδο και τους παίκτες.

Αυτή είναι λοιπόν η βάση, βάσει της οποίας δεν θα του επιτρέψουμε την είσοδο στο γήπεδο, έως ότου μπορέσει να αποδείξει το αντίθετο».