Ένα γκολ και ταμείο με το 1UP* της ΑΕΚ κόντρα στην Λέφσκι!

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ. Μετά το 0-0 στη Σόφια, η Ένωση υποδέχεται απόψε τη Λέφσκι στη μεγάλη ρεβάνς των playoffs του UEFA Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν μέσα στην έδρα της.

Ενενήντα λεπτά – ή και περισσότερα – χωρίζουν την ΑΕΚ από τη League Phase του Champions League και τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της σεζόν.

Το πρώτο παιχνίδι άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς. Η ΑΕΚ είχε τις στιγμές της, με σημαντικότερη το δοκάρι του Λούκα Γιόβιτς, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα της έδινε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Τώρα όμως το σκηνικό αλλάζει. Η πρόκριση μεταφέρεται στην Αθήνα.

Η ΑΕΚ μπροστά στον κόσμο της για τη μεγάλη πρόκριση

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπαίνει στη μεγαλύτερη μέχρι τώρα βραδιά της σεζόν έχοντας έναν ξεκάθαρο στόχο: τη νίκη.

Η ΑΕΚ έχει ήδη δείξει στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας χρονιάς ότι διαθέτει ποιότητα και λύσεις σε όλες τις γραμμές, όμως απέναντι στη Λέφσκι θα χρειαστεί κάτι περισσότερο.

Υπομονή όταν το παιχνίδι το απαιτεί. Ένταση όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία. Και αποτελεσματικότητα όταν έρθει η μεγάλη στιγμή.

Απέναντί τους βρίσκεται μια Λέφσκι που απέδειξε στη Σόφια ότι μπορεί να κρατήσει κλειστούς χώρους και να δυσκολέψει την ανάπτυξη της ΑΕΚ. Απόψε όμως υπάρχει μία μεγάλη διαφορά.

⚡ 1 UP * υπέρ της ΑΕΚ στη Superbet !

Και σε μία τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, η Superbet φέρνει το 1UP* υπέρ της Ένωσης.

Η λογική είναι απλή: Αν η ΑΕΚ προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, τότε η νίκη της Ένωσης πληρώνεται άμεσα, ανεξάρτητα από την τελική εξέλιξη του αγώνα.

Ένα γκολ διαφορά. Και το 1UP* ενεργοποιείται. Γιατί σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ χρειάζεται να επιτεθεί και να κυνηγήσει την πρόκριση, κάθε γκολ μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη βραδιά.

Μία νίκη μακριά από τη League Phase

Η ΑΕΚ χρειάζεται τη νίκη για να κάνει το τελευταίο βήμα και να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Στη Superbet, το ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και Live Στοίχημα για τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Το πρώτο παιχνίδι δεν έδωσε νικητή. Το δεύτερο πρέπει να δώσει ομάδα για τη League Phase. Απόψε, η Φιλαδέλφεια παίζει για τα αστέρια!



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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