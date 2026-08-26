Πολωνός youtuber ήρθε Ελλάδα και πήγε στα τοπικά: Ο Μαραντόνα, ο Βαζέχα, ο Βάντσικ και ο Εθνικός Νέας Μάκρης

Στην Ελλάδα και την Αθήνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Taki Radek, ένας Πολωνός δημιουργός βίντεο ο οποίος ταξιδεύει σε διάφορα μέρη και ασχολείται με περιεχόμενο που αφορά το ποδόσφαιρο.

Ο Ράντεκ έκανε τη βόλτα του στη Νέα Μάκρη και επισκέφθηκε το γήπεδο του τοπικού Εθνικού Νέας Μάκρης όπου φιλοξενούνται murals του Ντιέγκο Μαραντόνα και του Γιουσέιν Μπολτ.

Μάλιστα, ανέβασε ένα βιντεάκι με όλα όσα είδε και σε ένα μήνυμα αποθέωσε την τοπική ομάδα και τον πρόεδρό της, Νίκο Μπαγινέτα, για τη φιλοξενία, τα δώρα που του χάρισε και την κουβέντα που έκαναν για τον Βαζέχα και τον Βάντσικ!

Ο Ράντεκ φαίνεται πως έμεινε τόσο ενθουσιασμένος που ανέβασε στο προφίλ του κεντρική φωτογραφία με το σήμα του Εθνικού και τον Μαραντόνα, στην πανέμορφη τοιχογραφία που κοσμεί το γήπεδο του Ερυθρού.

Στο μήνυμά του αναφέρει:

Αντί να αράξω στην παραλία, πήγα στο γήπεδο του Εθνικού Νέας Μάκρης 🇬🇷. Ένα γήπεδο με θέα στα βουνά, χλοοτάπητα σαν χαλί, τοιχογραφίες του Μαραντόνα και του Γιουσέιν Μπολτ, αλλά και μια απίστευτη ιστορία ενός συλλόγου που ιδρύθηκε το 1946.

Εκεί κατάφερα να συναντήσω τον ίδιο τον πρόεδρο, Νίκο Μπαγινέτα. Μόλις άκουσε ότι είμαι από την Πολωνία, αμέσως ξύπνησαν οι αναμνήσεις του από τον Βαζέχα και τον Βάντσικ.

Πέρασα εκεί περισσότερο από μία ώρα και ο πρόεδρος με φιλοδώρησε με μια ολόκληρη σακούλα γεμάτη αναμνηστικά του συλλόγου. Αυτή είναι η πραγματική ελληνική φιλοξενία και η αγάπη για το ποδόσφαιρο