Αποθεώθηκε στο Arthur Ashe ο Φέντερερ (vids)

Ο Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε την Τρίτη στο US Open, χαρίζοντας στο κοινό της Νέας Υόρκης μια ξεχωριστή και άκρως νοσταλγική βραδιά!

Ο 20 φορές πρωταθλητής Grand Slam, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2022, γνώρισε την αποθέωση από τους θεατές του Arthur Ashe Stadium. Ο Ελβετός θρύλος αντιμετώπισε σε ένα σετ τον άλλοτε μεγάλο αντίπαλό του, Άντι Ρόντικ, επικρατώντας με 6-3.

Στη συνέχεια, ο Φέντερερ μπήκε ξανά στο κορτ, αυτή τη φορά για αγώνα διπλού. Με παρτενέρ τον Τζον Μάκενρο, επικράτησαν των Άντρε Αγκάσι και Άντι Ρόντικ με 7-5, προσφέροντας ακόμη περισσότερες στιγμές από το ένδοξο παρελθόν του τένις.

«Είναι υπέροχο που επέστρεψα στη Νέα Υόρκη, είπε ο Φέντερερ. «Είναι πραγματικά απίστευτο. Έχω τόσο όμορφες αναμνήσεις από αυτό το γήπεδο, από τους φιλάθλους και από την ίδια την πόλη. Το 2004 και το 2005 ήταν οι χρονιές που ξεκίνησε η ιδιαίτερη σχέση μου με τη Νέα Υόρκη, μέσα από τις νίκες μου εδώ».

Ο πέντε φορές νικητής του US Open, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο από το 2004 έως και το 2008, γνώρισε θερμή υποδοχή όταν έκανε την εμφάνισή του στο μεγαλύτερο αποκλειστικά γήπεδο τένις στον κόσμο. Οι κατάμεστες εξέδρες του Arthur Ashe Stadium τον υποδέχθηκαν σαν πραγματικό θρύλο του αθλήματος.

«Ερωτεύτηκα την πόλη και το γήπεδο»

«Από την πρώτη κιόλας στιγμή ένιωσα ότι ερωτεύτηκα αυτή την πόλη και αυτό το γήπεδο», ανέφερε ο Φέντερερ. Θυμήθηκε μάλιστα, την πρώτη του εμφάνιση στο κεντρικό court, το 2001, απέναντι στον Άντρε Αγκάσι.

«Με είχε διαλύσει με 6-1, 6-2, 6-4. Δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα. Τότε σκέφτηκα: “Εντάξει, Ρότζερ, δεν θα είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο”», είπε γελώντας, αναπολώντας το δύσκολο ξεκίνημά του στη Νέα Υόρκη.

Η ατμόσφαιρα στο Arthur Ashe Stadium έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή, όταν στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκε ένα ειδικά αφιερωμένο βίντεο για τον Φέντερερ, με τη φωνή του γνωστού ηθοποιού Μάθιου Μακόναχι.

Στις εξέδρες βρέθηκαν αρκετές σημαντικές προσωπικότητες. Ανάμεσά τους ήταν και η Άννα Γουίντουρ, η οποία ανέλαβε το συμβολικό στρίψιμο του νομίσματος πριν από την αναμέτρηση του Φέντερερ με τον Ρόντικ.

Τον αγώνα παρακολούθησαν επίσης κορυφαία ονόματα του αθλήματος, όπως η Σερένα Γουίλιαμς, ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, ο Κάσπερ Ρουντ και η Αλεξάντρα Ιάλα.

Ο Φέντερερ, ο οποίος έγινε 45 ετών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ετοιμάζεται για μια ακόμη σημαντική στιγμή στην ήδη σπουδαία καριέρα του, καθώς το Σάββατο 29 Αυγούστου θα περάσει στο International Tennis Hall of Fame.