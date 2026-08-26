Ντόλι Πάρτον: Η «αλήτισσα» της πόλης έμεινε για πάνω από επτά δεκαετίες στην κορυφή των charts (vids)

Μία τεράστια μουσική παρακαταθήκη αφήνει πίσω της η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, Ντόλι Πάρτον, η οποία πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη (25.08.2026).

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα μείνει αξέχαστη για τα τραγούδια της, μέσα από τα οποία αφηγούνταν όμορφες ιστορίες αγάπης με ειλικρίνεια, όπως τα «Coat of Many Colours», «Jolene» και «I Will Always Love You».

Έχοντας χτίσει μία μεγάλη καριέρα επτά δεκαετιών, η Ντόλι Πάρτον είχε κερδίσει 10 βραβεία Grammy, ενώ μετρούσε πωλήσεις περισσότερων από 100 εκατομμύρια δίσκων παγκοσμίως. Συνολικά έγραψε πάνω από 3.000 τραγούδια. Η κορυφαία στο είδος της τραγουδίστρια έπαιρνε στα σοβαρά τη συγγραφή της και θεωρούσε τον εαυτό της στιχουργό πάνω απ’ όλα τα άλλα. «Είναι ο τρόπος μου να εκφράζομαι. Είναι η θεραπεία μου».», είχε πει σε συνέντευξη της.

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών, με την οικογένειά της να μην αποκαλύπτει την αιτία θανάτου, αλλά να αναφέρει σε ανακοίνωση ότι «πέθανε ειρηνικά στο Νάσβιλ στις ΗΠΑ».

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram, με ένα βίντεο από τον ανιψιό της, Μπράιαν Σίβερ, εκ μέρους της οικογένειας Πάρτον. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας:

«Μια ζωή γεμάτη στρας που έλαμπε αρκετά φωτεινή για να τη δει ο κόσμος, η Ντόλι θα αποτελεί για πάντα πηγή έμπνευσης όχι μόνο μέσω της διαχρονικής μουσικής της και της παραγωγικής της σύνθεσης τραγουδιών, αλλά και του πνεύματος, της ζεστασιάς και της καλοσύνης της που μας έκαναν όλους να νιώθουμε σαν οικογένεια.

Η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον είναι γεμάτη αγάπη, συμπόνια και ανθεκτικότητα. Με μια καριέρα επτά δεκαετιών, ενέπνευσε πολλές γενιές καλλιτεχνών και θαυμαστών με τη μουσική της και μια ακλόνητη δέσμευση να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Τα τραγούδια της θα συνεχίσουν να αντηχούν σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και το φιλανθρωπικό της έργο θα έχει διαρκή αντίκτυπο».

Το ξεκίνημα

Η Ντόλι Ρεβέκκα Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου το 1946, το τέταρτο από 12 παιδιά, σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια που ζούσε σε μια καλύβα με ένα υπνοδωμάτιο στο Τενεσί στις ΗΠΑ. Ο πατέρας της, Ρόμπερτ Λι Πάρτον, ήταν καπνοκαλλιεργητής, ωστόσο στην οικογένειά της υπήρχε ήδη μουσική – η μητέρα της, Άβι Λι, τραγουδούσε συνέχεια τραγούδια και η θεία της έπαιζε κιθάρα και έγραφε τραγούδια.

Σε μερικές από τις πρώτες εμφανίσεις της Πάρτον, ο θείος της, Μπιλ Όουενς, τη συνόδευε στην κιθάρα – ενισχύοντας την δημιουργία ενός μελλοντικού θρύλου της κάντρι μουσικής. Από την ηλικία των 6 ετών, τραγουδούσε στην τοπική εκκλησία όπου ο παππούς της ήταν πάστορας και εμφανιζόταν στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό από την εφηβεία.

Το 1959, όταν ήταν 13 ετών, η Πάρτον εμφανίστηκε με τον θείο της στο Grand Ole Opry στο Νάσβιλ – μια ζωντανή μετάδοση που θεωρείται η μεγαλύτερη σκηνή της κάντρι μουσικής. Την σύστησε ο Τζόνι Κας και έλαβε τρία encore. Αφού αποφοίτησε από το λύκειο το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ για να ξεκινήσει την καριέρα της στο τραγούδι.

youtube.com/watch?v=Qjy_53S3sug&time_continue=9&source_ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.newsit.gr%2F

Εκεί γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό της, Καρλ Ντιν, την πρώτη κιόλας μέρα της ζωής της και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του Καρλ Ντιν το 2025.

Στο Νάσβιλ, το τραγούδι της Πάρτον τράβηξε την προσοχή του ερμηνευτή της κάντρι Πόρτερ Γουάγκονερ, ο οποίος την προσέλαβε για να εμφανιστεί στην τηλεοπτική του εκπομπή.

Υπέγραψε συμβόλαιο με την Monument Records, την έδρα των ποπ τραγουδιστών Brenda Lee και Roy Orbison, το 1965 και έφτασε στο τοπ 20 της country με μερικά δικά της τραγούδια. Τα επόμενα επτά χρόνια, το ντουέτο έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή ντουέτα της κάντρι μουσικής, κυκλοφορώντας μεγάλος επιτυχίες.

Η «αλήτισσα της πόλης»

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, η Πάρτον άρχισε να παίρνει για πρότυπο μια τοπική προσωπικότητα που ήταν γνωστή ως η «αλήτισσα της πόλης». Φορούσε έντονο κόκκινο βερνίκι νυχιών, μπλούζες με βαθύ ντεκολτέ και ψηλά τακούνια – η νεαρή Ντόλι την θεωρούσε όμορφη.

Όταν οι άνθρωποι της έλεγαν: «Δεν είναι παρά ένα σκουπίδι», η Πάρτον απαντούσε: «Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα γίνω όταν μεγαλώσω».

Η Πάρτον τραγούδησε «Είμαι απλώς μια ανάποδη Μπάρμπι / πάρα πολύ μακιγιάζ, πάρα πολλά μαλλιά», αλλά η εικόνα της ήταν ταυτόχρονα μια πανοπλία και μια έξυπνη μεταμφίεση που την βοήθησε να ξεχωρίσει στον κόσμο του θεάματος. Προλάβαινε τα αστεία λέγοντάς τα πρώτη, και είχε μια γρήγορη και απλή απάντηση για όποιον της πρότεινε να χαμηλώσει τους τόνους: «Άντε στο δι@@λο».

«Η άλλη γυναίκα» και «τα ακρυλικά νύχια»

Ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της κυκλοφόρησε το 1974 – ήταν το θρυλικό «Jolene». Αποκαλύπτοντας την οδυνηρή ευαλωτότητά της, η ιστορία αφορά μια υπάλληλο τράπεζας με φλογερές καστανόξανθες μπούκλες που φλέρταρε με τον σύζυγό της. «Τζολίν, σε ικετεύω, σε παρακαλώ μην πάρεις τον άντρα μου», λένε οι στίχοι.

Η Πάρτον είχε αποκαλύψει ότι ο σύζυγός της, ο οποίος ήταν γνωστός για την ιδιωτικότητά του, ντράπηκε λίγο από το τραγούδι. Το «Jolene» έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες, όπως οι White Stripes, η βαφτιστήρα της Miley Cyrus και η Beyoncé.

Εκείνο που την απογείωσε στα τσαρτ και εκτόξευσε την δημοφιλία της ήταν το θεματικό τραγούδι που έγραψε η Ντόλι Πάρτον για την ταινία του 1980 «9 to 5». Η ηθοποιός Τζέιν Φόντα, η οποία ήταν παραγωγός και πρωταγωνίστρια της ταινίας που αφορούσε τις διακρίσεις εναντίον των γυναικών στον χώρο εργασίας, έκανε μια συμφωνία με την Πάρτον: θα πρωταγωνιστούσε στην ταινία, αρκεί να μπορούσε να γράψει και το θεματικό τραγούδι.

Συνειδητοποιώντας ότι το χτύπημα των ακρυλικών νυχιών της ακουγόταν σαν γραφομηχανή, έγραψε το «9 to 5» ενώ περίμενε στο πλατό. Η Φόντα είπε ότι κατάλαβε αμέσως πως δεν ήταν απλώς ένα θεματικό τραγούδι – ήταν ένας ύμνος. Η ταινία γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα ταμεία και το τραγούδι κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και μια Χρυσή Σφαίρα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η επιτυχία της Ντόλι Πάρτον μόνο αυξήθηκε, με περισσότερες επιτυχίες, υποψηφιότητες και βραβεία. Κέρδισε το πρώτο της βραβείο Grammy το 1978 για το «Here You Come Again».

Το τελευταίο της βραβείο Grammy ήρθε το 2021 στην κατηγορία σύγχρονης χριστιανικής μουσικής για το τραγούδι «There Was Jesus», ένα τραγούδι που ηχογράφησε με τον Zach Williams. Ήταν υποψήφια ξανά το 2025 στην κατηγορία ηχητικών βιβλίων για την ανάγνωση του βιβλίου «Behind the Seams: My Life in Rhinestones».

«Μοιάζω με γυναίκα, αλλά σκέφτομαι σαν άντρας»



Εκτός από ταλαντούχα τραγουδοποιός και στιχουργός, η Πάρτον ήταν και μια επιτυχημένη και έξυπνη επιχειρηματίας. Το 2022 κατατάχθηκε από το Forbes ως μία από τις πλουσιότερες γυναίκες των ΗΠΑ που δημιούργησαν μόνες τους την περιουσία τους.

«Μοιάζω με γυναίκα, αλλά σκέφτομαι σαν άνδρας. Έχω συνεργαστεί με άνδρες που πιστεύουν ότι είμαι τόσο ανόητη όσο φαίνομαι. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είμαι, έχω πάρει τα χρήματα και έχω φύγει», είπε κάποτε.

Η εξωτερική της εμφάνιση – τα κοστούμια, οι περούκες, τα μακριά βαμμένα νύχια και τα ψηλά τακούνια – δεν ήταν παρά μια πρόσοψη της στερεοτυπικής «χαζής ξανθιάς». Όμως, πάντα έλεγε ότι ήξερε ότι δεν ήταν χαζή «και ξέρω επίσης ότι δεν είμαι ξανθιά».

Είχε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, την Dolly Records, και ήταν συνιδιοκτήτρια της The Dollywood Company, η οποία διαχειρίζεται χώρους ψυχαγωγίας, ένα θεματικό πάρκο, ένα υδάτινο πάρκο και ένα θέρετρο.

Το 1986, άνοιξε το λούνα παρκ Dollywood στους πρόποδες των αγαπημένων της Σμόκι Μάουντενς. Εκτός από τις τρενάκια, φιλοξενεί το μεγαλύτερο καταφύγιο στον κόσμο για αετούς που δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Το έργο αποκατάστασης και αναπαραγωγής του έχει κερδίσει βραβεία και το 2007, ο αετός αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των απειλούμενων ειδών.

Το 1999, εντάχθηκε στο Hall of Fame της Country Music, ενώ το 1986 έγινε επίσης μέλος του Nashville Songwriters Hall of Fame και του Songwriters Hall of Fame το 2001. Τιμήθηκε με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών το 2005 και με το Kennedy Center Honors το 2006.

Η κουμπαριά με τον Μπίλι Ρέι Σάιρους

Η Ντόλι Πάρτον κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας της στην μουσική, έγινε πολύ καλή φίλη του επίσης γνωστού τραγουδιστή της κάντρι Μπίλι Ρέι Σάιρους, πατέρα της ποπ σταρ και ηθοποιού Μάιλι Σάιρους. Μάλιστα, η Πάρτον ήταν η επίσημη νονά της Μάιλι Σάιρους με την οποία είχαν πολύ στενή σχέση.

Έγινε η νονά της Μάιλι αφότου έγινε φίλη με τον Μπίλι Ρέι Σάιρους όταν εκείνος περιόδευσε μαζί της το 1992 μετά την επιτυχία του τραγουδιού του “Achy Breaky Heart”.

Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί και ερμηνεύσει μερικές από τις κορυφαίες επιτυχίες της Πάρτον. Επίσης, η κορυφαία τραγουδίστρια είχε κάνει και guest εμφάνιση στο τηλεοπτικό σόου «Hannah Montana», στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Σάιρους. Στην σειρά της Disney η Πάρτον υποδυόταν το ρόλο της «θείας Ντόλι» ως νονά της Μάιλι, η οποία ζούσε διπλή μυστική ζωή, αφού μεταμφιεζόταν στη Χάνα Μοντάνα, μία νεαρή σταρ της ποπ – κάντρι.

Ωστόσο, τα στοιχεία της Ancestry αποκάλυψαν ότι η Ντόλι και η Μάιλι είναι στην πραγματικότητα έβδομες ξαδέλφες, με ένα βαθμό απομάκρυνσης, πράγμα που έμαθε η Πάρτον χρόνια αργότερα.

Τα προβλήματα υγείας



Παρά την καλή φυσική της κατάσταση, την συμμετοχή της σε εκδηλώσεις και τις εμφανίσεις της στη σκηνή, η Ντόλι Πάρτον αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία είχαν γίνει πρωτοσέλιδα στις ΗΠΑ το Φθινόπωρο του 2025.

Η δημόσια ανησυχία για την υγεία της Πάρτον ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ανακοίνωσε την αναβολή της εμφάνισής της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας». Η είδηση ​​αυτή ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου έχασε μια εκδήλωση στο θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ, επειδή ανάρρωνε από λοίμωξη από πέτρα στα νεφρά.

Η Πάρτον ακύρωσε επίσημα την εμφάνισή της στο Λας Βέγκας τον Μάιο, μοιράζοντας μια ακόμη ενημέρωση για την ανάρρωσή της με τους θαυμαστές της. «Όπως έχω μοιραστεί σε βιντεοσκοπημένα μηνύματα όλο τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας στα οποία απλώς δεν έδωσα προσοχή όταν πρόσεχα τον Καρλ», είπε τότε.

«Ξέρετε, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έπρεπε να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, αντιμετώπιζα για αρκετούς μήνες γυναικεία προβλήματα και πάλευα και με το βάρος μου εκείνη την εποχή, οπότε δεν είναι ότι δεν έχω περάσει δύσκολες στιγμές με την υγεία μου», τόνισε.

Στις 21 Αυγούστου 2026, μόλις 4 μέρες πριν αφήσει την τελευταία τη πνοή, η τραγουδίστρια αποκάλυψε μέσω δήλωσης στο περιοδικό PEOPLE, τις διάφορες επιχειρηματικές της δραστηριότητες και τα φιλανθρωπικά της έργα εν μέσω της ασθένειάς της, την οποία άρχισε να αντιμετωπίζει μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο του 2025.

Η φιλανθρωπία και τα υπόλοιπα έργα



H φιλανθρωπική κληρονομιά της Πάρτον παραμένει εξίσου σημαντική με τη μουσική της. Από την ίδρυση του Ιδρύματος Dollywood το 1988 έως τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης Φαντασίας το 1995, αφιέρωσε δεκαετίες προσφέροντας σε κοινότητες και σκοπούς που την ενδιαφέρουν. Μέχρι το 2025, μόνο η Βιβλιοθήκη Φαντασίας είχε δωρίσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας δωρεάν, κατάλληλα για την ηλικία τους βιβλία σε παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των πέντε ετών.

Η φιλανθρωπία της Πάρτον έφτασε επίσης στον κόσμο της ιατρικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της έκτακτης ανάγκης. Το 2020, δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στην έρευνα για τον κορωνοϊό στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, μια συνεισφορά που βοήθησε στην υποστήριξη της έρευνας που οδήγησε στην ανάπτυξη του εμβολίου COVID-19 της Moderna. Δώρισε επίσης εκατομμύρια δολάρια σε οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιατρικών νοσοκομείων, και παρείχε σημαντική βοήθεια σε κοινότητες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Το 2024, συνεισέφερε 1 εκατομμύριο δολάρια στις προσπάθειες ανακούφισης από τον τυφώνα Helene στο Ανατολικό Τενεσί, ενώ οι επιχειρήσεις της και το Ίδρυμα Dollywood συνεισέφεραν επιπλέον 1 εκατομμύριο δολάρια. Το 2025, η Βιβλιοθήκη Φαντασίας της δώρισε περισσότερα από 40 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά.

Ενεργή ακόμη στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μέχρι τα τέλη της καριέρας της, η Πάρτον ήταν επίσης τακτική τηλεοπτική εκπομπή, όπου κορόιδευε στην εξέδρα την τάση της για εκτεταμένες αισθητικές επεμβάσεις, χρησιμοποιώντας τακτικά τη φράση «Χρειάζονται πολλά λεφτά για να φαίνεσαι τόσο φτηνιάρης». Μια σειρά από τηλεοπτικές ταινίες που κυκλοφόρησαν υπό την αιγίδα της Πάρτον της χάρισε υποψηφιότητες και νίκες για Emmy τα τελευταία χρόνια. Κέρδισε το βραβείο Emmy 2021 για την καλύτερη τηλεοπτική ταινία με την ταινία «Dolly Parton’s Christmas on the Square:» το 2021.

«Θέλω να με θυμούνται ως κάποια που έπαιρνε τη δουλειά της στα σοβαρά, αλλά όχι τον εαυτό της. Κάποια που έφερε βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Για το γεγονός ότι κατάφερα να βιοπορίζομαι κάνοντας κάτι που αγαπώ να κάνω. Και ως ένα φροντιστικό, δοτικό, εργαζόμενο κορίτσι», , είχε δηλώσει σε ερώτηση για την παρακαταθήκη που είχε δημιουργήσει.

Θα τη θυμούνται όλοι για όλα αυτά, και για πολλά περισσότερα όπως της άξιζε. Όπως η ίδια τραγούδησε στο «Somebody’s Everything» του 2008: «Το μόνο που θέλω είναι τα πάντα, είναι υπερβολικό να το ζητήσω;».

Πηγή: newsit.gr