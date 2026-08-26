Επιχείρηση... γοητείας των ελεύθερων επαγγελματιών - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Η διπλή στρατηγική και το φλερτ με ένα κοινό που στις προηγούμενες εκλογές είχε συμβάλλει στη νίκη της ΝΔ.

Σε μια μεγάλη ομάδα - τους ελεύθερους επαγγελματίες - θα στοχεύουν μία σειρά από μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα τεκμήρια φορολόγησης για να επιβραβευθούν οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς ωστόσο να προκρίνεται η πλήρης κατάργηση του μέτρου. Παράλληλα, έρχεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, που διαμορφώνεται στο 55%.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το συγκεκριμένο κοινό

Το φλερτ της κυβέρνησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες εντείνεται, καθώς πρόκειται για ένα κοινό που σε σημαντικό βαθμό είχε συμβάλλει στην «γαλάζια» εκλογική νίκη το 2023. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα exit poll στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ποσοστό 44,7% είχαν ψηφίσει Ν.Δ.

Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως έχει δημιουργηθεί μία πιο σύνθετη κατάσταση, με τα γαλάζια ποσοστά να έχουν υποχωρήσει.

Μικρότερο πακέτο από ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αλλά ρεαλιστικό

Από την κυβέρνηση επιχειρούν να επαναπροσεγγίσουν την συγκεκριμένη ομάδα, ποντάροντας σε μια διπλή στρατηγική. Πρώτον «ψήνονται» συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο φορολογικό πεδίο και δεύτερον ασκείται κριτική στα πεπραγμένα της περιόδου της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο.

Από την κυβέρνηση πάντως υπογραμμίζουν πως τα όποια μέτρα ανακοινωθούν θα είναι κοστολογημένα και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται τα πυρά προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία οι «γαλάζιοι» κατηγορούν πως δεν καταθέτουν αξιόπιστη πρόταση για την επόμενη μέρα.

«Στη ΔΕΘ θα έχουμε ένα πακέτο το οποίο σίγουρα θα είναι μικρότερο από το πακέτο του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Πρόσθεσε, δε «εμείς πάμε με σταθερά βήματα μπροστά και στηριζόμαστε βασικά σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Από εκεί προκύπτει το κοινωνικό μέρισμα».

Μέτρα για τους συνεπείς

Σε πρώτο πλάνο -όπως ήδη αναφέρθηκε - βρίσκονται τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται διορθώσεις στις παραμέτρους που προσδιορίζουν το τελικό τεκμαρτό εισόδημα.

Ουσιαστικά, η άποψη που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πως όσο αποδίδουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για τη φοροδιαφυγή οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες είναι λογικό να επιβραβευθούν.

Δίνοντας ένα στίγμα του σχεδιασμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε πως «ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει Pos, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα. Τώρα αν θα φύγουν συνολικά ή αν θα φύγουν σταδιακά, αυτό είναι ένα θέμα απόφασης…».

Με βάση τα στοιχεία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 714.000 ελεύθεροι επαγγελματίες εκ των οποίων οι 324.000 δεν καταλαμβάνονται από το τεκμήριο διότι δηλώνουν πάνω από αυτό. Με την προσοχή να στρέφεται στους 387.000 ελεύθερους επαγγελματίες, τους οποίους αφορά το τεκμήριο.

Έρχονται μέτρα και για τις επιχειρήσεις

Στοχευμένες ρυθμίσεις αναμένεται να περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ για τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα. Μεταξύ άλλων εξετάζεται κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα (σήμερα η επιβάρυνση κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση, ενώ φθάνει έως τα 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα).

Τέλος κλειδωμένη πρέπει να θεωρείται η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα και μένει να αποφασιστεί το τελικό ποσοστό (αν θα είναι μισή ή μία ποσοστιαία μονάδα).

Πηγή: ethnos.gr

