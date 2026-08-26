Δημήτρης Κόκοτας: Η ζωή, τα τραγούδια, ο πατέρας του και η τελευταία μεγάλη μάχη (vids)

Η μάχη που έδινε ο Δημήτρης Κόκοτας επί δυόμιση χρόνια στην εντατική του νοσοκομείου Γεννηματάς, δεν είχε αίσιο τέλος. Ο τραγουδιστής πέθανε την Τρίτη 25/8 σε ηλικία 57 ετών βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος.

Μόλις δύο ημέρες πριν από το μοιραίο γεγονός δήλωνε πως κάνει restart στην καριέρα του. «Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή», είχε πει.

Όμως το ημερολόγιο έγραφε 28 Μαρτίου 2024, όταν η ζωή του Δημήτρη Κόκκοτα άλλαξε δραματικά. Αφού υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US». Ο ίδιος έδωσε γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και να επανέλθει, με την οικογένειά του ανελλιπώς στο πλευρό του. Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη δεν έλειψε ούτε μια μέρα από το επισκεπτήριο της εντατικής.

Ενώ η Τραϊάνα Ανανία στην τελευταία πρόβα τους για το J2US που έμελε να είναι η αρχή του τέλους του Κόκοτα, είχε δηλώσει συγκλονισμένη: «Εγώ επειδή ήμουν πολύ κοντά με τον Δημήτρη γιατί πηγαινοερχόμασταν μαζί τον έβλεπα πόσο άγχος είχε συνέχεια. Και του έλεγα «Δημήτρη, δεν θα αντέξει ο οργανισμός σου σε παρακαλώ γράψ’ τα όλα εκεί που πρέπει».

Και το είδα να γίνεται μπροστά μου αυτό που φοβόμουν. Εγώ το ένιωθα αυτό το πράγμα, είναι συγκλονιστικό. Ήμουν μαζί του πριν από την πρόβα μας και επειδή έχω βαθμό στο ρέικι μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, τους έβγαλα όλους έξω και άρχισα να του κάνω θεραπεία. Είχε τις αισθήσεις του και ένιωθα όλο αυτό το συσσωρευμένο άγχος να θέλει να βρει διέξοδο και να μη βρίσκει.

Ελάχιστα μπορούσε να μιλήσει και μου έδινε την άδεια να κάνω αυτή την πρακτική που έκανα εγώ. Τον βοήθησε γιατί του μείωνα τον φόβο που είχε. Είχε μεγάλο φόβο και δεν ήταν μόνος του. Δεν μπορώ να πάω να τον δω», είχε πει σε συνέντευξή της.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν γιος του μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη δεκαετία του ’90, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Κράτησα πάντα χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή και η μόνη του σχέση που είδε τα φώτα της δημοσιότητας ήταν αυτή με την κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτζίνα.

Γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1968 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κηφισιά μαζί με την αδερφή του και τη μητέρα τους. Η Κηφιστιά και το Κολωνάκι είναι τα σημεία αναφοράς για την παιδική του ηλικία. Καθώς ο Σταμάτης Κόκοτας έμενε εκεί για πολλά χρόνια.

Παράλληλα με τις εμφανίσεις του, τις οποίες ποτέ δεν σταμάτησε, διατηρούσε cafe στο Νέο Ηράκλειο. Ζούσε πάντα χωρίς να έχει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, από επιλογή του. Οι δημόσιες εμφανίσεις ήταν σπάνιες, όπως και οι συνεντεύξεις του. Προς έκπληξη πολλών δέχτηκε να συμμετάσχει στο φιλανθρωπικό show J2US μαζί με την Τραϊάνα Ανανία. Ενώ το μοιραίο έμφραγμα τον βρήκε στις πρόβες για το show στις 28 Μαρτίου του 2024.

Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά προέκυψε από τη στενή του φιλία με τον Φοίβο. Ο πατέρας του είχε αντιρήσεις για τον δίσκο αυτό. Αλλά όπως είχε πει στο παρελθόν αποφάσισε να μην τον ακούσει κι έκανε πολύ καλά. Αφού οι «Διαδόσεις» ήταν μια μεγάλη επιτυχία και η καριέρα του απογειώθηκε.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε συνεργαστεί με όλα σχεδόν τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως η Μαρινέλλα, εννοείται ο πατέρας του Σταμάτης Κόκοτας, ο Πασχάλης Τερζής, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Καίτη Γαρμπή, η Αντζελα Δημητρίου, η Κωνσταντίνα, οι Ζιγκ Ζαγκ, η Λίτσα Γιαγκούση, η Αντζυ Σαμίου, η Μαντώ και πολλοί άλλοι.

Παντρεύτηκε την θαυμάστριά του, Κατερίνα, με την οποία το 2011 απέκτησαν μια κόρη, τη Ριάνα.

Η οικογένεια του τραγουδιστή ακόμα δεν έχει ενημερώσει για την ημέρα και την ώρα της κηδείας του. Κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Η ζωή, ο Σταμάτης Κόκοτας και η επιρροή του

Ο Δημήτρης Κόκοτας προσπάθησε από την αρχή της καριέρας του να κρατήσει αποστάσεις από την μεγάλη επιτυχημένη πορεία του πατέρα του. Πάντως είχαν πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις μαζί με αποκορύφωμα τη συγκινητική εκτέλεση του «Γιε μου» στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής το 2015.

«Δεν ένιωσα ποτέ το βάρος του ονόματος του πατέρα μου, γιατί δεν μου το πέρασε ο ίδιος ποτέ. Η κόρη μου ευχαριστιέται πολύ την επιτυχία, έχει αντίληψη. Τραγουδάει κι αυτή αλλά ξένα κομμάτια. Υπάρχουν πολλές διαδρομές. Εμένα ποτέ δεν μου είπε ο πατέρας μου: «εγώ είμαι ο τάδε, πρόσεξε τι θα κάνεις». Μου έλεγε: «σου αρέσουν τα κομμάτια; Βγες και πες τα».

Έχω την αίσθηση πως ο πατέρας μου είναι πάντα εδώ. Μπαίνω στο YouTube και τον βλέπω, είναι βάλσαμο, κάποτε με στεναχωρούσε. Ο πατέρας μου αν και δούλευε πολύ δεν μου έλειπε, με έναν αυτοκινητόδρομο όλα μου περνούσαν. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαπησιάρης, άλλα ήταν και αυστηρός», είχε πει ο Δημήτρης Κόκοτας σε δηλώσεις του. Για να προσθέσει πως: «Σε ό,τι κι αν έλεγε ο πατέρας μου, είτε μέσα σε μια εβδομάδα είτε σε έναν μήνα είτε σε έναν χρόνο, έπεφτε μέσα και δικαιωνόταν. Πάντα».

Η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες στα 90’s

Συνολικά 10 ολοκληρωμένες δουλειές του Δημήτρη Κόκοτα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα και Κύπρο. Από το 2008 ο τραγουδιστής συνέχισε τις εμφανίσεις του σε μικρότερα μαγαζιά και συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λεμπέση.

Ενώ συμμετείχε σε μεγάλη περιοδεία το 2013 μαζί με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Μπιθικώτση και Στέλιο Διονυσίου στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αγγλία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ισραήλ. Ήταν ένα συλλογικό αφιέρωμα στους γονείς τους και τα τραγούδια τους που είχε ονομαστεί «A Trιbute to the Legends».

Το 1994 κυκλοφορούν οι Διαδόσεις του Φοίβου που έγιναν χρυσές σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα τραγούδια Διαδόσεις, Αυτά τα χείλια, Άντε γεια μας και Κι αν σ’ αγαπώ, ήταν αυτά που ξεχώρισαν.

Το 1995 κυκλοφορεί η Συνέιδηση του Φοίβου με διπλάσιες πωλήσεις από τον προηγούμενο δίσκο, που έγινε πλατινένιος. Φυσικά μιλάμε για τις επιτυχίες Γιατί με τυραννάς, Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή, Κι άσε να λένε, Συνείδηση και Ανεμώνα.

Το 1997 κάνει την τελευταία συνεργασία με τον Φοίβο με την Αχαριστία, χρυσός και πλατινένιος δίσκος σε χρόνο ρεκόρ για την εποχή. Είναι η πιο πετυχημένη δουλειά του συνολικά σε πωλήσεις.

Ακολουθεί το πλατινένιο Για μένα το 1998 με τον Νίκο Καρβέλα και τα πασίγνωστα Για μένα, Στο ‘χω πει, Παλιοχαρακτήρας και Για πάντα.

Ενώ το 1999 συνεργάζεται με τον Γιώργο Θεοφάνους και τον Πάνο Φαλάρα στον δίσκο Σε Ρεύματα Αντίθετα. Ξεχωρίζουν τα Είσαι γυναίκα ουρανός, Παντού σημάδια σου, Τι σου χρωστάω, Μήνυμα γραπτό και Σ’ εκείνη να γυρίσεις.

Ο 6ος δίσκος το 2000 τον βρίσκει σε νέα εταιρεία, στη Minos EMI. Με ένα mix συνεργατών, όπως ο Valentino, ο Στράτος Διαμαντής, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, ο Ηλίας Φιλίππου, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, η Εύη Δρούτσα και άλλοι.. Όμως δεν έκανε την ίδια εμπορική επιτυχία με τους προηγούμενους.

Το 2002 κυκλοφορεί ο 7ος δίσκος του με τίτλο Ολόψυχα δικός σου σε μουσική του Κώστα Μηλιωτάκη και στίχους του Πάνου Φαλάρα και της Ναταλί.

Ο 8ος δίσκος έχει τίτλο Ένα και κυκλοφορεί το 2003 σε συνεργασία με τον Γιάννη Καραλή, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους. Το 2004 κυκλοφορεί η Απρόσμενη Αγάπη σε συνεργασία με τον Ανδρέα Κομπόση και το 2007 έρχεται ο 10ος δίσκος με τίτλο Άμα Σε Δω.

Πηγή: ieidiseis.gr