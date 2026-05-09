Σπουδαίος Σίνερ στην Ρώμη!

Ο Γιανίκ Σίνερ νίκησε εύκολα τον Σεμπάστιαν Όφνερ στην Ρώμη και έκανε το πρώτο βήμα για το σπουδαίο ρεκόρ που κυνηγάει.

Ο Σίνερ μπορεί να γίνει ο νεότερος παίκτης που θα συμπληρώσει το Masters καριέρας, κέρδισε χωρίς πρόβλημα τον Όφνερ με 6-3, 6-4 στην πρεμιέρα του στη Ρώμη και μπήκε στη φάση των "32" της διοργάνωσης.

Πρόωρα «αποχαιρέτησαν» το τουρνουά οι Μπεν Σέλτον και Φέλιξ Άουγκερ-Αλιάσιμε. Αυτή ήταν η 24η διαδοχική νίκη του στο tour και η 29η σε Masters 1000 διοργάνωση.

Ο Ιταλός τενίστας κυνηγάει τον 6ο συνεχόμενο τίτλο του σε Masters τουρνουά και 5ο συνεχόμενο τίτλο του γενικά, αφού προέρχεται από την κατάκτηση των Indian Wells, Μαϊάμι, Monte-Carlo και Μαδρίτη. Αυτό το επίτευγμα δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά.

Στον 3ο γύρο του τουρνουά της πατρίδας του θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αλεξέι Ποπίριν και Γιάκουμπ Μένσικ.