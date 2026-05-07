Πρόωρο αντίο στη Ρώμη ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του στο Masters της Ρώμης.

Σε μέτρια μέρα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.75), ηττήθηκε με 6-4, 7-6(4) από τον 25χρονο Τσέχο (Νο.41) σε 98 λεπτά και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στο τελευταίο χωμάτινο Masters της σεζόν.

Μετά τις ενθαρρυντικές εμφανίσεις στη Μαδρίτη, ο Στέφανος παρουσίασε ξανά τα γνωστά του προβλήματα και δεν κατάφερε να... πάρει φόρα εν όψει Roland Garros (24/5). Ανέβασε το επίπεδό του στο φινάλε του δεύτερου σετ και προσπάθησε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, ωστόσο ο Μάχατς ήταν εξαιρετικός στο τάι μπρέικ και έφτασε δίκαια στη νίκη.

Ο Στεφ ξεκίνησε το ματς δείχνοντας αστάθεια στο σερβίς του, ενώ δεν απέφυγε τα «φθηνά» λάθη, ειδικά από την πλευρά του backhand. Αποτέλεσμα ήταν να σημειώσει πρώτος μπρέικ ο αντίπαλός του (2-1) και να μη δυσκολευτεί στη συνέχεια να κρατήσει το σερβίς του, για να βάλει τις βάσεις για τη νίκη του.

Κάπως έτσι πήγε και το δεύτερο σετ, με τον Στέφανο να δέχεται το μπρέικ ξανά στο τρίτο γκέιμ (2-1) και να μην βρίσκει απαντήσεις στο σερβίς του Μάχατς. Έφτασε, πάντως, στο πρώτο του μπρέικ πόιντ στο 4-3 και άρχισε πλέον να δείχνει πιο αγχωμένος ο Τσέχος, που μέχρι εκείνο το σημείο είχε αξιοζήλευτη ψυχραιμία!

Όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-4 για να κλείσει το ματς, φάνηκε να το χάνει τελείως και αυτό είχε ως συνέπεια να τον «σπάσει» ο Στέφανος με μηδέν και να δώσει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα.

Τα πάντα, τελικά, κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Μάχατς πήρε το προβάδισμα με 3-1 και το κράτησε μέχρι το φινάλε, για να σφραγίσει το ραντεβού του με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον δεύτερο γύρο. Θυμίζουμε ότι ο Τσέχος είχε νικήσει φέτος τον Τσιτσιπά και στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Μένει να δούμε αν ο Στέφανος θα αγωνιστεί σε κάποια διοργάνωση πριν το Roland Garros (είναι alternate στο Αμβούργο) ή αν απλά θα πάει νωρίς στο Παρίσι για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το δεύτερο Grand Slam της σεζόν.

Για την ώρα, έχει μόνο τρεις νίκες στο χώμα τη φετινή σεζόν και λόγω της απώλειας 50 βαθμών στη Ρώμη, αναμένεται να βρεθεί περίπου στο Νο.80 του κόσμου.