Επιστροφή στις νίκες για τη Σάκκαρη! (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη ζορίστηκε απέναντι στη μαχητική Λίλι Τάγκερ, όμως βρήκε τον δρόμο προς τον δεύτερο γύρο της Ρώμης!

Παρόλο που έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.47) λύγισε τη 18χρονη Αυστριακή (Νο.92) με 5-7, 6-3, 6-0 σε 2 ώρες και 20 λεπτά, κλείνοντας μεγάλο ραντεβού με την Έλενα Ριμπάκινα (Νο.2) στη φάση των «64».

Ήταν η πρώτη νίκη της Μαρίας μετά από δύο ολόκληρους μήνες και, μάλιστα, είχε επικρατήσει και τότε κόντρα στην Τάγκερ (στον δεύτερο γύρο του Indian Wells)!

Ποιοτικά, δεν ήταν και το καλύτερο ματς, αφού οι δύο παίκτριες υπέπεσαν συνολικά σε 113 αβίαστα λάθη (50-63), όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Σάκκαρη μπόρεσε να... σηκώσει κεφάλι. Μετά από ένα σερί τεσσάρων ηττών, ήρθε επιτέλους η νίκη, η πρώτη φετινή στο χώμα, και σίγουρα θα ανεβεί η αυτοπεποίθησή της εν όψει του μεγάλου ραντεβού στο Roland Garros (24/5-7/6).

Η Μαρία ξεκίνησε νευρικά τον αγώνα και έχασε το σερβίς της στο τρίτο γκέιμ (1-2). Βρήκε την απάντηση στο έκτο γκέιμ (3-3) και ακολούθησε... ανταλλαγή μπρέικ στο 4-4, ωστόσο η Τάγκερ «έσπασε» ξανά τη Σάκκαρη στο 5-5 και σέρβιρε με επιτυχία για το 0-1.

Τα πράγματα έγιναν πιο... σκούρα για τη Μαρία, όταν η νεαρή αντίπαλός της προηγήθηκε με 0-2 στο δεύτερο σετ και βρέθηκε με μπρέικ πόιντ για το 0-3. Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, η 30χρονη Ελληνίδα μείωσε τα λάθη της και σέρβιρε καλύτερα, με αποτέλεσμα να πάρει πέντε γκέιμ στη σειρά και να προηγηθεί με 5-2.

Η Τάγκερ μπόρεσε να μειώσει σε 5-3, αλλά η Μαρία κράτησε στη συνέχεια το σερβίς της με μηδέν και έφερε το ματς στα ίσα.

Με την Αυστριακή να έχει μείνει πλέον από ενέργεια και ιδέες, η Σάκκαρη έκανε ό,τι ήθελε στο τρίτο σετ και έφτασε τελικά στην πρόκριση χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ. Για την ακρίβεια, κέρδισε 12 από τα 13 τελευταία γκέιμ του αγώνα!

Η Ριμπάκινα προηγείται της Μαρίας στο head to head με 5-1, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία τους συνάντηση πέρυσι στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή (8/5).