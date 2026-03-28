Το σήκωσε και στο Μαϊάμι η Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε και την Κόκο Γκοφ στο Μαϊάμι, έκανε το Sunshine Double και επιβεβαίωσε πως αυτή την περίοδο είναι ανίκητη!

Η ασταμάτητη Λευκορωσίδα, Νο.1 στον κόσμο, επιβλήθηκε της Γκοφ με 6-2, 4-6, 6-3 και κατέκτησε τον τίτλο και στο Μαϊάμι, δύο εβδομάδες μετά τον θρίαμβό της στο Indian Wells.

Έγινε η 5η παίκτρια στην ιστορια που πέτυχε το Sunshine Double στα δύο Masters και επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο tour, φτάνοντας τις 23 νίκες σε 24 αναμετρήσεις για φέτος (23-1). Θυμίζουμε έχασε μόνο τον τελικό του Australian Open, από την Έλενα Ριμπάκινα.

Μπήκε πολύ δυνατά στον τελικό η Σαμπαλένκα, η οποία «έσπασε» το σερβίς της Γκοφ στο 1ο (1-0) και στο 7ο game (5-2), για να πάρει εύκολα το 1ο σετ, έχοντας μάλιστα και 3 χαμένα break points στο 3-1.

Η Γκοφ ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να γίνει η μόνη παίκτρια σ' αυτό το τουρνουά που πήρε σετ από την Σαμπαλένκα, καθώς σέρβιρε πολύ καλύτερα στο 2ο σετ, έσβησε και break points σε 2 διαφορετικά games και τελικά έκανε εκείνη το break στο 10ο game, για να κάνει το 6-4.

Η Σαμπαλένκα διατήρησε την ψυχραιμία της και απάντησε με break στο ξεκίνημα του 3ου σετ, όπου προηγήθηκε με 2-0. Δεν κοίταξε πίσω της μετά απ' αυτό, φροντίζοντας να μην επιτρέψει ούτε break point στην Γκοφ, ενώ της έκανε και νέο break στο 9ο game, για να σφραγίσει εκεί τη μεγάλη νίκη.

Ήταν η 7η νίκη της επί της Γκοφ σε 13 παιχνίδια (7-6), σε ένα rivalry που την έχει δυσκολέψει αρκετά στο παρελθόν.

Έφτασε τους 11 τίτλους σε 1000άρια τουρνουά η Σαμπαλένκα (11-4) και τους 24 συνολικά στην καριέρα της (24-20), ενώ από τη Δευτέρα (30/03) θα έχει και μια απόσταση 2.917 βαθμών από το No.2 και την Ριμπάκινα, που της δίνει μεγάλη ασφάλεια για τους επόμενους μήνες.