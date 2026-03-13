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Ένταση στον αγώνα Μεντβέντεφ-Ντρέιπερ (vids)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Δράμα είχαμε στο φινάλε της αναμέτρησης του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Τζακ Ντρέιπερ για τα προημιτελικά του Indian Wells.

Συγκεκριμένα, στο 5-5, 0-15 του δεύτερου σετ ο Ντρέιπερ σήκωσε τα χέρια του εν μέσω ράλι σε μια αμφισβητούμενη απόφαση και ο Μεντβέντεφ ισχυρίστηκε ότι του απέσπασε την προσοχή (hindrance).

Η umpire Aoυρελί Τορτέ αποφάσισε μετά από έλεγχο βίντεο να δώσει τον πόντο στον Ρώσο, που συνέχεια σημείωσε το καθοριστικό μπρέικ με το οποίο ουσιαστικά καθάρισε και τη νίκη.

Η απόφαση προκάλεσε τις διαμαρτυρίες του Βρετανού, καθώς θεώρησε ότι δεν απέσπασε ιδιαίτερα την προσοχή του αντιπάλου του, από τη στιγμή που συνέχισε να παίζει. Το τόνισε κιόλας στον ίδιο τον Μεντβέντεφ στο φιλέ, όταν εκείνος του είπε «αν είσαι εκνευρισμένος μαζί μου, συγγνώμη».

Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια αμφιλεγόμενη απόφαση...

Ένταση στον αγώνα Μεντβέντεφ-Ντρέιπερ (vids)