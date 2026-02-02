Κάρλος Αλκαράθ: Ένας θρύλος που γεννιέται πριν την ώρα του!

Ο Κάρλος Αλκαράθ, ο «νεαρός μάγος του Οζ» (όπως τον χαρακτήρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς) που σήκωσε το τρόπαιο στη Μελβούρνη, έχει καταφέρει να κάνει τον τενιστικό κόσμο να βγάλει από τώρα τα... κομπιουτεράκια και να υπολογίζει πότε θα διαλύσει όλα ρεκόρ!

Μόλις στα 22 του χρόνια, ο τενίστας από τη Μούρθια ήδη εξελίσσεται σε θρύλο. Ο νεαρότερος παίκτης στην Open Εra που φτάνει σε επτά major τίτλους, ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία που φτάνει σε Career Grand Slam και μόλις ο έκτος στην Open Era που σημειώνει αυτό το επίτευγμα.

Σε αυτή την εκλεκτή... παρέα βρίσκονται μόνο οι Ροντ Λέιβερ, Άντρε Άγκασι, Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς, οπότε τι άλλο θέλετε να ακούσετε για να καταλάβετε για τι περίπτωση μιλάμε;

Ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη λίστα... Ακόμα και ο Ράφα που «έλαμψε» και αυτός από πολύ μικρή ηλικία, πέτυχε το Career Grand Slam όταν ήταν 24 ετών! Ο Ρότζερ ήταν σχεδόν 28 και ο Νόλε ήταν 29.

Ο 38χρονος Σέρβος, ο GOAT του αθλήματος με τους 24 Grand Slam τίτλους, συμπλήρωσε τους επτά major τίτλους όταν ήταν 27, ενώ Ματς Βιλάντερ και Τζον Μάκενροου, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία, σταμάτησαν σε αυτόν τον αριθμό σλαμ! Πώς να μην ξεκινήσουν από τώρα οι υπολογισμοί για τον Καρλίτος;

Έχει αρχίσει να γίνεται συζήτηση και για το «στοιχειωμένο» (από το 1969 και τον Ροντ Λέιβερ) Calendar Grand Slam και όσο και αν ο νεαρός τενίστας χαμηλώνει τους τόνους και μιλάει για «βαριές κουβέντες», δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχει στο μυαλό του ακόμα και για τη φετινή σεζόν.

Μια σεζόν που ξεκίνησε με πολλά ερωτηματικά για τον Ισπανό, καθώς χώρισε αιφνιδιαστικά (ή και όχι) από τον «μόνιμο» προπονητή του Χουάν Κάρλος Φερέρο, τον άνθρωπο στον οποίο οφείλει σχεδόν τα πάντα. Φάνηκε ξεκάθαρα στη συνέντευξη τύπου μετά τον θρίαμβο στο Australian Open ότι ο Αλκαράθ είχε ενοχληθεί από τις συζητήσεις που γίνονταν για εκείνον, από τις αμφιβολίες που υπήρχαν για τον αν θα κατάφερνε να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς χωρίς τον σπουδαίο συμπατριώτη του.

Έτσι είναι οι μεγάλοι παίκτες. Όταν θίγεται ο εγωισμός τους, ανάβει μια φλόγα μέσα τους που τους δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να πετύχουν αυτά που ονειρεύονται! Όχι, βέβαια, ότι το είχε και πολλή ανάγκη ο Κάρλος, ούτε κρατάει κακίες σε κανέναν...

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι εκτός όλων των άλλων, είναι από τους πιο αγαπητούς παίκτες τόσο στα αποδυτήρια, όσο και στα media. «Έχει όλο το πακέτο», όπως είπε και ο Τζόκοβιτς, που τον χαρακτήρισε και θρύλο. Η απάντηση του Αλκαράθ στους Ισπανούς δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος νιώθει θρύλος, λέει πολλά: «Ένας θρύλος δεν σφυρηλατείται σε τρία ή τέσσερα χρόνια καριέρας. Με όσα έχω καταφέρει, πολλοί μπορεί να με χαρακτηρίζουν έτσι, αλλά αυτό πρέπει να το πετυχαίνεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διατηρώντας την πείνα και τον ενθουσιασμό. Εγώ θα ήθελα να με αποκαλούν έτσι μετά από πολλά χρόνια, όταν η καριέρα μου θα έχει υπάρξει θρυλική».

Μιλώντας για θρύλους, δεν γίνεται να αφήσουμε ασχολίαστη και τη μεγαλειώδη πορεία του Νόλε στη Μελβούρνη. Λίγους μήνες πριν γίνει 39 ετών φαίνεται να είναι ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το δίδυμο Σίνερ-Αλκαράθ και αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός χθες, ίσως και να κατάφερνε να τους νικήσει back to back σε Grand Slam, κλείνοντας ακόμα περισσότερα στόματα.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι ο χρόνος είναι αμείλικτος και η λογική λέει ότι αυτή η χρονιά είναι η τελευταία του ευκαιρία για να κερδίσει ένα ακόμα major. Όπως και να έχει, έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος τενίστας όλων των εποχών.

Ραντεβού στο Παρίσι, λοιπόν!