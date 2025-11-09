Η Αθήνα επέστρεψε στο tour και έκανε θόρυβο!

Η Αθήνα γύρισε στον χάρτη του ATP Tour μετά από 31 χρόνια και το έκανε με... στιλ. Το Hellenic Championship ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφήνοντας πίσω του εικόνες και συναισθήματα που δύσκολα θα ξεχαστούν!

Ο τελικός ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε Masters 1000! Δύο παίκτες του Top 10, ένα σχεδόν γεμάτο γήπεδο με 15.000 θεατές και ατμόσφαιρα που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από διοργανώσεις πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς. Για ATP 250, απλά... ασύλληπτο.

Το ματς είχε ένταση, πάθος, πάρα πολύ υψηλή ποιότητα και για τρεις ώρες είδαμε... πράγματα και θαύματα στο πάντα εντυπωσιακό Τelekom Center! Ο κόσμος, μάλιστα, στάθηκε στο ύψος της στιγμής, σεβάστηκε και τους δύο παίκτες, με ενθουσιασμό αλλά και με ωριμότητα. Αυτό συνέβη και σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Eπιπλέον, η προσέλευση των φιλάθλων ήταν σταθερά καλή όλες τις ημέρες. Και αν το γήπεδο δεν ήταν τόσο μεγάλο, το κλίμα θα ήταν πολύ πιο ζεστό, ειδικά στα απογευματινά παιχνίδια (που δεν έπαιζε ο Τζόκοβιτς!). Η Αθήνα απέδειξε ότι υπάρχει κοινό για το τένις, όχι μόνο για τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τη Μαρία Σάκκαρη, αλλά και για το ίδιο το άθλημα.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι το τουρνουά έγινε στη δυσκολότερη εβδομάδα του tour, σχεδόν στο φινάλε της σεζόν. Οι αποσύρσεις παικτών (με κυριότερη του Τσιτσιπά) ήταν απολύτως φυσιολογικές, αφού αυτή την περίοδο υπάρχει κούραση, υπάρχουν τραυματισμοί και για κάποιους (όπως οι Γίρι Λεχέτσκα και Γιάκουμπ Μένσικ) υπάρχει και το Davis Cup που πλησιάζει. Ήρθαν, ωστόσο, στην Αθήνα δυνατά ονόματα του μονού και διπλού, ενώ παράλληλα βοηθήθηκαν και Έλληνες παίκτες.

Η παρουσία του... δικού μας πλέον Νόβακ Τζόκοβιτς, βέβαια, αρκούσε για να τραβήξει το ενδιαφέρον παγκοσμίως! Ήταν σίγουρο ότι και ο ίδιος θα τα έδινε όλα για να προσφέρει σόου, καθώς το τουρνουά διοργανώνεται από την οικογένειά του και ήρθε λίγο μετά τη μετακόμισή του στην Ελλάδα!

Ο Μουζέτι, από την πλευρά του, ταξίδεψε στην Αθήνα κυνηγώντας βαθμούς για το ATP Finals, έστω και αν τελικά αποδείχτηκε ότι θα περνούσε ακόμα και χωρίς να παίξει στη διοργάνωση. Το Hellenic Championship, δηλαδή, ευνοήθηκε από αυτή τη «μάχη» της τελευταίας στιγμής για το Τορίνο, όμως του χρόνου, αν όλα πάνε καλά και η διοργάνωση επιστρέψει στην Ελλάδα, δεν θα υπάρχει το ίδιο σενάριο. Και αυτό διότι από το 2026 το Race για το ΑΤP Finals θα ολοκληρώνεται μετά το Masters στο Παρίσι.

Θα είναι ένα από τα πράγματα που λογικά θα κάνει πιο δύσκολο το έργο των διοργανωτών, όμως τη νέα σεζόν θα υπάρχει και περισσότερος χρόνος για να «στηθεί» το τουρνουά. Φέτος είχαν στη διάθεσή τους μόνο δύο μήνες και για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό.

Υπήρξαν, βέβαια, και κάποια αρνητικά, όπως η αδυναμία τηλεοπτικής μετάδοσης και παρουσίας κόσμου στο Grandstand, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί όταν θα υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος. Ίσως μπορούν να «διορθωθούν» και οι τιμές των εισιτηρίων, που έπεσαν κατά τη διάρκεια του τουρνουά και βελτιώθηκε η εικόνα στις εξέδρες.

Όπως και να έχει, η Αθήνα έδειξε ότι διψάει για μεγάλες διοργανώσεις. Ο κόσμος αγκάλιασε το event, δημιούργησε ατμόσφαιρα και έδωσε παλμό, ειδικά από τα προημιτελικά και μετά. Μακάρι το Hellenic Championship να μην ήταν μια «φωτοβολίδα», αλλά μια νέα αρχή!

Το αν θα μείνει στο καλεντάρι θα το μάθουμε μετά το τέλος της σεζόν, αλλά η οικογένεια Τζόκοβιτς δείχνει αποφασισμένη να κάνει ό,τι μπορεί για να διεκδικήσει μια θέση για την ελληνική πρωτεύουσα...