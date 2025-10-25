Ο Ζβέρεφ «καθάρισε» τον Μουζέτι και προκρίθηκε στον τελικό (vid)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε τη θέση του στον τελικό του Erste Bank Open στη Βιέννη, επικρατώντας του Λορέντσο Μουζέτι με 6-4, 7-5.

Ο Γερμανός πρωταθλητής δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλό του, καθώς σε ολόκληρο τον αγώνα δεν απειλήθηκε με κανένα break point, ενώ «έσπασε» το σερβίς του Ιταλού μία φορά σε κάθε σετ. Με τον έλεγχο του ρυθμού από την αρχή ως το τέλος, ολοκλήρωσε την πρόκριση σε μόλις 1 ώρα και 28 λεπτά.

Service Masterclass 👏@AlexZverev seals his spot in the final with an ace, defeating Musetti in Vienna!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/buhkDpM77R — Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2025

Αυτός θα είναι ο 40ός τελικός στην καριέρα του Ζβέρεφ, ο οποίος θα διεκδικήσει τον 25ο τίτλο του (έχοντας ρεκόρ 24-15 σε τελικούς).

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ, σε μια μάχη με έντονο ενδιαφέρον. Θα είναι η όγδοη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τον Ζβέρεφ να προηγείται στις νίκες με 4-3, ωστόσο ο Σίνερ έχει επικρατήσει στις δύο πιο πρόσφατες συναντήσεις τους (στα ημιτελικά του Σινσινάτι (2023) και στον τελικό του φετινού Australian Open).