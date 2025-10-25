Αχτύπητος στη Βιέννη ο Σίνερ (vid)

Όπως... πάντα, ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε το εμπόδιο του Άλεξ Ντε Μινόρ και προκρίθηκε στον όγδοο φετινό του τελικό.

Πραγματικά ανίκητος indoors ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο, επικράτησε του 26χρονου Αυστραλού (Νο.7) με 6-3, 6-4 σε 87 λεπτά και θα αναμετρηθεί στον τελικό της Βιέννης (ATP 500) με έναν εκ των Σάσα Ζβερεφ, Λορέντζο Μουζέτι.

Ο 24χρονος Ιταλός έχει πλέον 20 σερί νίκες σε indoor διοργανώσεις και θα διεκδικήσει τον 22ο τίτλο της καριέρας του. Φέτος έχει κερδίσει τρία τρόπαια και έχει φτάσει σε οκτώ τελικούς στα δέκα τουρνουά όπου έχει λάβει μέρος. Και οι τέσσερις ήττες του σε τελικούς το 2025 έχουν έρθει από τον μεγάλο αντίπαλό του, τον Κάρλος Αλκαράθ!

Εξυπακούεται ότι ο κάτοχος τεσσάρων major τίτλων, νικητής στη Βιέννη το 2023, είναι φαβορί για το τρόπαιο, όποιος και αν είναι ο αντίπαλός του στον τελικό!

Ο Ντε Μινόρ, από την άλλη, παίζει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν και πλησιάζει τη δεύτερη σερί συμμετοχή του στο ATP Finals, όμως έχει 12 ήττες σε ισάριθμους αγώνες με τον Σίνερ!