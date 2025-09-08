Σίνερ: «Ήμουν πολύ προβλέψιμος στο παιχνίδι μου» (vid)

Παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του US Open ο Γιάνικ Σίνερ.

«Έχει βελτιωθεί», είπε για τον μεγάλο αντίπαλό του στη συνέντευξη τύπου ο 24χρονος Ιταλός. «Σήμερα ένιωσα ότι ήταν πιο "καθαρός" στο παιχνίδι του. Όσα έκανα καλά στο Λονδίνο, εκείνος τα έκανε ακόμα καλύτερα. Αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα. Έκανε τα πάντα λίγο καλύτερα, ειδικά στο σερβίς, από τις δύο πλευρές, με πολύ καθαρά χτυπήματα. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί χειρίστηκε την κατάσταση καλύτερα από εμένα. Στις κρίσιμες στιγμές ανέβασε επίπεδο, και αυτό έκανε τη διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, είμαι περήφανος για τη σεζόν που διανύω. Όμως σήμερα, απλώς έπαιξε καλύτερα από εμένα».

Ο Γιάνικ θεωρεί ότι δεν δοκίμασε πράγματα κατά τη διάρκεια του US Open, ώστε να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Κάρλος. «Ήμουν πολύ προβλέψιμος στο παιχνίδι μου. Εκείνος άλλαζε ρυθμούς, έβαλε ποικιλία στο παιχνίδι του – αυτό είναι και το στυλ του. Τώρα εξαρτάται από μένα αν θα κάνω τις αλλαγές που χρειάζονται. Σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Θέλω να είμαι πιο προετοιμασμένος την επόμενη φορά που θα τον αντιμετωπίσω. Εξαρτάται και από το πώς φτάνεις σε έναν αγώνα με τον Κάρλος. Αν έχεις κερδίσει εύκολα τους προηγούμενους γύρους χωρίς να δοκιμάζεις πράγματα, όπως εγώ σε αυτό το τουρνουά – δεν έκανα σερβίς-βολέ, δεν χρησιμοποίησα πολλά dropshots – όταν φτάνεις απέναντί του πρέπει να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου».

Δείχνει, πάντως, αποφασισμένος να δουλέψει ακόμα περισσότερο: «Από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω να δοκιμάζω περισσότερα, ακόμα κι αν χάσω κάποιους αγώνες, για να γίνω πιο απρόβλεπτος. Αυτό πρέπει να κάνω αν θέλω να εξελιχθώ ως τενίστας. Αυτός είναι ο βασικός μου στόχος. Στο φινάλε, η χρονιά είναι απίστευτη: τέσσερις τελικοί Grand Slam, δύο τίτλοι, δύο χαμένοι τελικοί. Τα αποτελέσματα είναι φανταστικά. Είμαι πολύ χαρούμενος και τώρα θέλω να ολοκληρώσω τη χρονιά όσο πιο δυνατά γίνεται».

Ο Σίνερ, θυμίζουμε, κατέκτησε τους τίτλους σε Μελβούρνη και Λονδίνο, ενώ ήταν φιναλίστ σε Παρίσι και Νέα Υόρκη. Μια, πραγματικά, αξιοζήλευτη πορεία στα σημαντικότερα τουρνουά της χρονιάς.