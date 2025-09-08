Αλκαράθ: «Έπαιξα τέλεια - Δεν είμαι στο 100% ακόμα» (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό του US Open αν συμφωνεί με τον Xοοάν Κάρλος Φερέρο, που είπε ότι έκανε το τέλειο παιχνίδι κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ στη Νέα Υόρκη.

«Είναι υπέροχο να κάνεις τον προπονητή σου να νιώθει έτσι», τόνισε με χαμόγελο ο 22χρονος Ισπανός, που επέστρεψε σήμερα στο Νο.1 του κόσμου. «Δεν είναι εύκολο. Έχει μεγάλο κύρος και πάντα απαιτεί από εμένα να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν θυμάμαι πολλές φορές να μου έχει πει ότι έπαιξα τέλεια. Για μένα, λοιπόν, αυτή είναι μια σπουδαία νίκη. Και έχει δίκιο. Πιστεύω ότι έπαιξα τέλεια. Πρέπει να το πω: αν θέλω να κερδίσω το US Open, αν θέλω να νικήσω τον Γιάνικ, πρέπει να αγωνιστώ χωρίς λάθη – και νομίζω ότι αυτή τη φορά το κατάφερα».

Και πρόσθεσε: «Νιώθω πως αυτό είναι το καλύτερο τουρνουά μου μέχρι σήμερα. Από τον πρώτο γύρο μέχρι τον τελικό, η απόδοσή μου ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο. Η συνέπεια που έδειξα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης είναι κάτι για το οποίο είμαι πραγματικά περήφανος, γιατί είναι ακριβώς αυτό στο οποίο δουλεύω: να μπορώ να παίζω σταθερά. Σε αυτό το τουρνουά απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω».

Ο Κάρλος παραδέχτηκε ότι ανέλυσα τον τελικό του Wimbledon, τη μοναδική ήττα του από τον Σίνερ τον τελευταίο καιρό. «Μελέτησα εκείνον τον αγώνα. Μελέτησα τον τελικό του Wimbledon. Μίλησα με τους προπονητές μου, παρακολουθήσαμε τον τελικό και συζητήσαμε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα, σε περίπτωση που τον αντιμετώπιζα ξανά. Τον αναλύσαμε, κρατήσαμε σημειώσεις και δουλέψαμε πάνω σε όλα. Δεν είχε σημασία το αποτέλεσμα. Από την αρχή είπαμε: δεν πειράζει αν χάσεις ή αν κερδίσεις, αρκεί να κάνεις τα σωστά πράγματα. Αν κάνεις τα σωστά πράγματα και ο αντίπαλος παίξει απίστευτα και σε νικήσει, είναι αποδεκτό. Τουλάχιστον έχεις παίξει όπως πρέπει. Σήμερα νομίζω πως όλα λειτούργησαν άψογα. Έκανα όσα μου είχαν πει οι προπονητές μου και απέδωσε. Απέδωσε πραγματικά καλά».

Στα ισπανικά, τέλος, είπε ότι δεν έχουμε δει ακόμα τον καλύτερο Κάρλος... «Νομίζω ότι βρίσκομαι στην καλύτερη εκδοχή της καριέρας μου μέχρι στιγμής, αλλά όχι ακόμα στο 100%. Στα 22 μου, είναι δύσκολο να βρίσκεσαι ήδη στο μέγιστο επίπεδό σου. Σιγά σιγά θα συνεχίσω να βελτιώνομαι για να προσπαθήσω να φτάσω εκεί. Ο καλύτερος Κάρλος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.»