Aλκαράθ σε Σίνερ: «Σε βλέπω περισσότερο από την οικογένειά μου!»

Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ αποθέωσαν ο ένας τον άλλο στην τελετή απονομής του τροπαίου στη Νέα Υόρκη.

«Θέλω να ξεκινήσω με τον Γιάνικ», είπε ο 22χρονος τενίστας. «Είναι απίστευτο αυτό που κάνεις σε όλη τη σεζόν. Φοβερό επίπεδο σε κάθε τουρνουά που παίζεις. Σε βλέπω περισσότερο από την οικογένειά μου!». Και δεν έχει και άδικο, έχουν συναντηθεί φέτος σε πέντε τελικούς!

Στη συνέχεια ο Κάρλος απευθύνθηκε στο box του: «Προς την ομάδα και την οικογένειά μου, είμαι τυχερός που σας έχω. Είναι τιμή μου για να είμαι ειλικρινής. Δουλεύετε σκληρά για να με κάνετε ακόμα καλύτερο. Όχι μόνο στο επαγγελματικό κομμάτι, αλλά και στο προσωπικό κομμάτι. Είμαι πραγματικά περήφανος για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε επίτευγμά μου είναι χάρη σε εσάς. Αυτό είναι επίσης δικό σας. Είμαι πραγματικά τυχερός που έχω μέρος της οικογένειάς μου εδώ. Ο αδερφός μου, ο θείος μου, ο πατέρας μου. Η μητέρα μου και ο μικρός μου αδερφός είναι στο σπίτι και παρακολουθούν. Η υποστήριξη που λαμβάνω από εσάς είναι μεγάλη. Σας ευχαριστώ πολύ»

Ο Σίνερ, από την πλευρά του, είπε: «Πρώτα από όλα θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Κάρλος και όλη την ομάδα του. Τα πάτε υπέροχα, συγχαρητήρια. Ξέρω ότι υπάρχει πολλή σκληρή δουλειά πίσω από αυτή την εμφάνιση σήμερα. Ήσουν καλύτερος από εμένα. Συγχαρητήρια, απόλαυσέ το. Είναι μια υπέροχη στιγμή. Στην ομάδα μου, σας ευχαριστώ που με στηρίζετε και με καταλαβαίνετε, για τη σκληρή δουλειά. Όλοι ξέρουμε πόση αφοσίωση καταβάλαμε για να βρεθούμε εδώ. Ήταν μια απίστευτη σεζόν. Παίξαμε σε πολλά μεγάλα στάδια και αγώνες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράζομαι αυτή τη στιγμή μαζί σας, την οικογένειά μου που είναι στο σπίτι, όλους τους ανθρώπους που αγαπώ, τους φίλους μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα σήμερα. Δεν θα μπορούσα να κάνω περισσότερα».