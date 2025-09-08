ΑΝ1ΚΗΤΟΣ! (vids)

Ο ασταμάτητος Κάρλος Αλκαράθ λύγισε στα τρία σετ τον υπερασπιστή Γιάνικ Σίνερ, κατέκτησε τον τίτλο στη Νέα Υόρκη και επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου!

Το παιδί-θαύμα από την Ισπανία, επικράτησε του 24χρονου Ιταλού με 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 σε 3 ώρες και 42 λεπτά και μόλις στα 22 του χρόνια έχει στα χέρια του έξι Grand Slam τίτλους!

Αν αποφύγει τους τραυματισμούς, αυτός ο παίκτης μπορεί να πετύχει πολύ μεγάλα πράγματα και να φτάσει ακόμα και στο σημείο σύγκρισης με τους περίφημους Big 3. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, όμως όλα τα σημάδια δείχνουν ότι μπορεί να σπάσει σπουδαία ρεκόρ!

Αρκεί να αναφέρουμε ότι είναι ο δεύτερος νεαρότερος τενίστας μετά τον Μπιορν Μποργκ που φτάνει σε έξι Grand Slam και ο νεαρότερος που καταφέρνει να κερδίσει πάνω από μία φορά Grand Slams σε όλες τις επιφάνειες (2 Roland Garros, 2 Wimbledon και 2 US Open). Οι μοναδικοί που έχουν πετύχει κάτι ανάλογο είναι οι Ματς Βιλάντερ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ!

O Καρλίτος έπαιξε φανταστικό τένις κόντρα σε έναν παίκτη που είχε 27 σερί νίκες σε hard court Grand Slams. Σέρβιρε εξαιρετικά, έβγαλε πολύ μεγάλες επιστροφές και «σκότωσε» τον Σίνερ με τους (42) winners του, ειδικά από την πλευρά του forehand.

Ο Σίνερ φάνηκε να βρίσκει ρυθμό στο δεύτερο σετ και να απειλεί με τη μεγάλη ανατροπή, αλλά ήταν απλά μια κακή παρένθεση για τον Αλκαράθ, που ανέβασε ξανά το επίπεδό του στη συνέχεια και απλά... εξαφανίστηκε!

Οι διαθέσεις του νεαρού τενίστα φάνηκαν από το ξεκίνημα του αγώνα, καθώς «έσπασε» τον Γιάνικ με το... καλημέρα και μπόρεσε να καθαρίσει ουσιαστικά το σετ με ένα ακόμα μπρέικ στο έβδομο γκέιμ, χάνοντας συνολικά μόνο τρεις πόντους στο σερβίς του!

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, άλλαξαν τα δεδομένα μετά το χαμένο μπρέικ πόιντ του Αλκαράθ στο πρώτο γκέιμ, αφού ο Σίνερ πέρασε μπροστά με 1-3 και κράτησε το προβάδισμα μέχρι τέλος, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Ο Κάρλος, όμως, επέστρεψε στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις από εκεί και πέρα και με δύο συνεχόμενα μπρέικ στο τρίτο σετ, πήρε μεγάλο προβάδισμα με 4-0 και 5-0. Ο Σίνερ γλίτωσε το... κουλούρι, αλλά δεν ήταν δυνατόν να χτυπήσει περαιτέρω το σετ, που πήγε στον Αλκαράθ για το 2-1.

Το πόδι του Ισπανού παρέμεινε στο γκάζι και στο επόμενο σετ, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 3-1 και να βρεθεί με τις μπάλες στα χέρια στο 5-4. Αν και ο Σίνερ κατάφερε να επιστρέψει από το 40-15, ο Κάρλος έκλεισε τον αγώνα με άσο στο τρίτο ματς πόιντ του και σφράγισε τον 23ο τίτλο της καριέρας του.

Προηγείται πλέον στο head to head με 10-5 και είναι ξεκάθαρο ότι έχει βρει το... κουμπί του Ιταλού, που έχει χάσει επτά από τις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις τους.

Ο Σίνερ, πάντως, ήταν νικητής στο Wimbledon (στον μοναδικό major τελικό που έχει χάσει ο Αλκαράθ), οπότε οι δυο τους έχουν μοιραστεί τα Grand Slams των δύο τελευταίων ετών (4-4)!

Και όπως φαίνεται, κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα και στο μέλλον, καθώς αυτοί οι δύο είναι με διαφορά οι κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Για την ώρα, στο Νο.1 επιστρέφει ο Κάρλος μετά από δύο χρόνια και πέφτει στο Νο.2 ο Γιάνικ, μετά από 65 σερί εβδομάδες στην κορυφή...

Ο Κάρλος πήρε και σοβαρό προβάδισμα για το year-end No.1 και πώς να μην πάρει με την... τρελή φετινή πορεία του. Έχει χάσει μόνο δύο ματς μετά τον Μάρτιο και αυτός ήταν ο όγδοος σερί τελικός του, με τον οποίο έφτασε τους επτά τίτλους για το 2025!

Εκτός των άλλων, έλαβε και μια επιταγή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τον θρίαμβό του στη Νέα Υόρκη.