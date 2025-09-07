Σίνερ και Αλκαράθ μονομαχούν για τίτλο και Νο.1!

Παίζονται πολλά στον αποψινό τελικό του US Open ανάμεσα στους... συνήθεις ύποπτους των τελευταίων ετών!

Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ, που έχουν μοιραστεί τους τελευταίους επτά Grand Slam τίτλους, δεν κυνηγούν σήμερα μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο της Νέας Υόρκης.

Κυνηγούν και το Νο.1 του κόσμου, στο οποίο βρίσκεται ο 24χρονος Ιταλός εδώ και 65 εβδομάδες! Αν ηττηθεί, ο Κάρλος θα επιστρέψει στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2023 και θα πάρει σημαντικό προβάδισμα και για το year-end Νο.1!

Δεν ξέρεις ποιον να ξεχωρίσεις... Τον Σίνερ, με τις 27 συνεχόμενες νίκες σε hard court majors; Ή τον Αλκαράθ, που έχει χάσει μόνο δύο ματς μετά τον Μάρτιο και έχει νικήσει τον Σίνερ στους τρεις από τους τέσσερις τελικούς στους οποίους έχουν συναντηθεί φέτος;

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο θριάμβευσε σε Ρώμη, Roland Garros και Σινσινάτι, αλλά ο Σίνερ κατάφερε να αφήσει πίσω του τη σκληρή ήττα στο Παρίσι με τα χαμένα ματς πόιντ και να πάρει τη ρεβάνς στο Wimbledon.

Έχοντας κατακτήσει φέτος και το Australian Open, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο φιλοδοξεί να μπει σε ένα εκλεκτό γκρουπ παικτών με τρία κερδισμένα major σε μια σεζόν: Λέιβερ, Κόνορς, Βιλάντερ, Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς. Τα λόγια είναι περιττά!

Στο head to head ο Αλκαράθ έχει το σαφές προβάδισμα με 9-5 και την πρώτη γεύση για αυτό που θα ακολουθούσε την είχαμε πάρει στο Arthur Ashe πριν από τρία χρόνια, όταν οι δύο παίκτες έδωσαν επική μάχη, την οποία κέρδισε ο Κάρλος, παρότι ήρθε αντιμέτωπος με ματς πόιντ. Εκείνη τη χρονιά είχε κερδίσει και το πρώτο του US Open.

Ο υπερασπιστής Γιάνικ έχει χάσει μόνο δύο σετ στον δρόμο για τον τελικό, ενώ ο νεαρός Ισπανός δεν έχει χάσει κανένα και κατάφερε, μάλιστα, να λυγίσει σε straight sets ακόμα και τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Μόλις στα 22 του χρόνια, ο Αλκαράθ πάει για τον έκτο major τίτλο του και σίγουρα δεν θα είναι χαρούμενος αν χάσει την ευκαιρία και τελικά δει τον Σίνερ να φτάνει και αυτός στα πέντε!

Το βέβαιο είναι ότι το Arthur Ashe και όλος ο τενιστικός κόσμος περιμένουν άλλο ένα σόου και μακάρι το πρόβλημα που έχει ο Σίνερ στους κοιλιακούς τις τελευταίες μέρες να μην είναι τόσο σοβαρό ώστε να μας το στερήσει (όπως συνέβη στο Σινσινάτι).

Το μεγάλο ματς θα αρχίσει στις 21.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport 1.