Σαμπαλένκα: «Είμαι περήφανη, άξιζα φέτος ένα Grand Slam» (vids)

Μετά από οδυνηρές ήττες στα τρία προηγούμενα major της σεζόν, η Αρίνα Σαμπαλένκα έφτασε στην κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου και δεν ήταν δυνατόν να κρύψει τη χαρά της!

Η 27χρονη Λευκορωσίδα ήταν, φυσικά, σε κατάσταση ευφορίας όταν πήγε στη συνέντευξη τύπου και εμφανίστηκε στην αίθουσα με μάσκα της Moet και ένα μπουκάλι σαμπάνια! Όταν... σοβαρεύτηκε, εξήγησε πώς άφησε πίσω τους δύο φετινούς χαμένους τελικούς της και έφτασε στην κατάκτηση του τέταρτου major τίτλου της.

Aryna made quite an entrance to her press conference 🍾 pic.twitter.com/lTjPKokRWp — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

«Νομίζω πως, επειδή υπήρξαν οι τελικοί νωρίτερα μέσα στη σεζόν, αυτός εδώ ο τίτλος είχε μια διαφορετική αίσθηση», είπε η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο. «Ένιωσα ότι έπρεπε να ξεπεράσω πολλά πράγματα για να τον κατακτήσω. Ήξερα ότι, με όλη τη σκληρή δουλειά που κάναμε, άξιζα να έχω έναν τίτλο Grand Slam αυτή τη χρονιά. Οπότε, όταν έπεσα στο έδαφος, ήταν πραγματικά μια έκρηξη συναισθημάτων, γιατί σημαίνει πολλά να υπερασπίζομαι αυτόν τον τίτλο και να παρουσιάζω τόσο καλό τένις στο court. Το να δείχνω μαχητικότητα και να καταφέρνω να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου, όπως το έκανα σε αυτόν τον τελικό, έχει τεράστια σημασία για μένα. Αυτή τη στιγμή είμαι πραγματικά πολύ περήφανη για τον εαυτό μου».

Για την Αρίνα, όλα ήταν θέμα ελέγχου των συναισθημάτων της... «Ήμουν στη Μύκονο, διάβαζα το βιβλίο μου, απολάμβανα τη θέα (γέλια), και σκεφτόμουν: γιατί να αφήσω τα συναισθήματά μου να με κυριεύσουν σε εκείνους τους δύο τελικούς; Ένιωθα ότι, αφού έφτασα στον τελικό, αυτό σήμαινε πως θα τον κερδίσω. Και με κάποιον τρόπο δεν περίμενα οι αντίπαλες να μπουν στο γήπεδο και να παλέψουν. Νόμιζα ότι όλα θα πήγαιναν εύκολα με το μέρος μου, κάτι που ήταν εντελώς λάθος τρόπος σκέψης. Μπαίνοντας σε αυτόν τον τελικό, πήρα την απόφαση ότι θα ελέγξω τα συναισθήματά μου. Δεν θα τα άφηνα να με ελέγξουν, ό,τι κι αν συνέβαινε στον αγώνα. Είτε έπαιρνε μπρέικ πίσω, είτε έπαιζε καταπληκτικό τένις – άλλωστε, μιλάμε για τελικό, κι ήξερα πως θα παλέψει, ειδικά μετά τον πρόσφατο τελικό, ήμουν σίγουρη ότι θα ήθελε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η νοοτροπία μου ήταν να μπω μέσα και να παλεύω για κάθε πόντο. Ό,τι κι αν γινόταν. Να μένω συγκεντρωμένη στον εαυτό μου και σε όσα έπρεπε να κάνω για να κερδίσω τον αγώνα. Νομίζω ότι σήμερα κατάλαβα πως αυτό ήταν το μεγάλο μάθημα. Και ειλικρινά ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ, αν βρεθώ ξανά σε τελικό, να είμαι πια πολύ πιο έτοιμη να ελέγξω τα συναισθήματά μου».

Λίγο νωρίτερα, η Σαμπαλένκα είχε... λουστεί με σαμπάνια παρέα με την ομάδα της, ενώ μάλλον ακολούθησε τρελό πάρτι, καθώς είπε στο ESPN ότι το πλάνο της ήταν να πιει πολύ για να γιορτάσει την επιτυχία της!

Πριν από το γλέντι, πάντως, έβαλε τα καλά της και φωτογραφήθηκε με την κούπα!

let the champagne bottles pop, Aryna Sabalenka! 🍾 pic.twitter.com/5dUJt3bZCd — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025