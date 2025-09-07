Η Σαμπαλένκα δεν άφηνε την επιταγή των 5 εκατ δολαρίων από τα χέρια της (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα διατήρησε τα σκήπτρα της στο US Open, λυγίζοντας στον τελικό την Αμάντα Ανισίμοβα με 2-0 σετ, προσφέροντας και ένα ξεκαρδιστικό σκηνικό.

Η κορυφαία Λευκορωσίδα τενίστρια, πέρα από τον τίτλο βγήκε από τον τελικό και πλουσιότερη κατά 5 εκατομμύρια δολάρια, με την Σαμπαλένκα να παίρνει την επιταγή στα χέρια της και να μην την αφήνει ούτε λεπτό.

Στο Νο1 της κατάταξης, δόθηκε η επιταγή κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων μετά τον αγώνα. Ήταν μέσα σε ένα μπλε φάκελο και φαινόταν να είναι μια πραγματική επιταγή και όχι μια από τις τελετουργικές μεγάλες επιταγές που βλέπουμε συνήθως.

Προσφέρθηκε στη Σαμπαλένκα να επιστρέψει την επιταγή, ώστε να την κρατήσει κάποιος άλλος ενώ εκείνη θα έπαιρνε το βραβείο της, αλλά εκείνη ήθελε να την κρατήσει για λίγο ακόμα...