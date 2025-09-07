Κράτησε τα σκήπτρα στη Νέα Υόρκη η Σαμπαλένκα! (vids)

H Aρίνα Σαμπαλένκα λύγισε στα δύο σετ την Αμάντα Ανισιμόβα και κατέκτησε τον τρόπαιο στη Νέα Υόρκη για δεύτερη διαδοχική χρονιά!

Με καθαρό μυαλό από την αρχή ως το τέλος η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, επικράτησε της 24χρονης Αμερικανίδας (Νο.9) με 6-3, 7-6(3) σε 94 λεπτά και έφτασε στον τέταρτο Grand Slam τίτλο της. Είναι η πρώτη τενίστρια που υπερασπίζεται το τρόπαιο μετά τη Σερένα Γουίλιαμς πριν από 11 χρόνια!

Είναι το πρώτο της major για φέτος και ήρθε μετά από οδυνηρές ήττες από Αμερικανίδες στον τελικό του Australian Open (Μάντισον Κις), στον τελικό του Roland Garros (Κόκο Γκοφ) και στα ημιτελικά του Wimbledon (Αμάντα Ανισιμόβα). Είναι, δηλαδή, και μια μικρή ρεβάνς!

Η Αρίνα ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν έχασε την αυτοκυριαρχία της όταν απέτυχε να κλείσει το ματς στο 5-4 του δεύτερου σετ. Κράτησε στο 5-6, παρά την πίεση του κοινού, και στη συνέχεια κέρδισε επιβλητικά το 19o διαδοχικό τάι μπρέικ της, φτάνοντας στην 100ή νίκη της σε Grand Slam και στον τίτλο! Eίχαν προηγηθεί οι επιτυχίες της στο Australian Open 2023-2024 και, φυσικά, στο US Open 2024, που δείχνουν ότι δίκαια είναι στην κορυφή του κόσμου αυτή τη στιγμή...

Η Ανισιμόβα «πέταξε» τρία μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ του αγώνα και έχασε το σερβίς της αμέσως μετά, ξυπνώντας μνήμες από το 6-0, 6-0 από την Ίγκα Σβιόντεκ στον τελικό του Wimbledon!

Πήρε, όμως, γρήγορα την κατάσταση στα χέρια της, βγήκε στην επίθεση και έφερε τα πάνω κάτω, περνώντας μπροστά με 2-3. Η Σαμπαλένκα, ωστόσο, παρέμεινε ψύχραιμη, έκανε προσεκτικές επιλογές και με τέσσερα γκέιμ στη σειρά «έγραψε» το 1-0.

Πέτυχε, μάλιστα, γρήγορα μπρέικ και στο δεύτερο σετ (2-1) και φάνηκε να προχωρά με σταθερά βήματα προς την τεράστια νίκη. Η Ανισιμόβα, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να σπάσει τη Λευκορωσίδα με μηδέν στο 3-2, φέρνοντας ισορροπία στο σετ.

Η Σαμπαλένκα, όμως, ήταν αποφασισμένη να πάρει πίσω το προβάδισμα στο επόμενο γκέιμ και το έκανε με επίδειξη δύναμης, για να προηγηθεί με 5-3 και να φτάσει ακόμα πιο κοντά στη νίκη.

Η τενίστρια από το Νιου Τζέρσεϊ κράτησε όταν σέρβιρε για να μείνει στο ματς στο 5-3 και έβαλε μεγάλη πίεση στη Σαμπαλένκα όταν προηγήθηκε με 0-30 στο επόμενο γκέιμ.

Η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο κατάφερε να επιστρέψει και να βρεθεί δύο πόντους μακριά από τον τίτλο (30-30), αλλά έχασε ένα φαινομενικά εύκολο smash αμέσως μετά και τελικά δέχτηκε το μπρέικ από την αντίπαλό της (5-5)!

Έχοντας βάλει πλέον «φωτιά» στο Arthur Ashe, η Ανισιμόβα πήρε κεφάλι με 5-6 και μετά το κρίσιμο hold της Σαμπαλένκα, το σετ πήγε σε τάι μπρέικ. Και η Αρίνα απλά δεν χάνει τάι μπρέικ!

Με εντυπωσιακή εμφάνιση προηγήθηκε με 6-1 και μετά από δύο χαμένα championship point, έκλεισε τον αγώνα στο τρίτο και υποχρέωσε την Ανισιμόβα στη δεύτερη ήττα της σε τελικό Grand Slam. Η Αμάντα, μάλιστα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει μετά τη λήξη τα δάκρυά της...

Η Αμερικανίδα, πάντως, με την πορεία της στη Νέα Υόρκη εξασφάλισε την πρώτη της είσοδο στο Top 5 της παγκόσμιας κατάταξης (No.4). Σίγουρα δεν είναι μικρό πράγμα να φτάνεις στον τελικό του Wimbledon και του Roland Garros.

Η Αρίνα, πέρα από το τρόπαιο και τη δόξα, θα βάλει στην τσέπη και 5 εκατομμύρια δολάρια, που είναι και το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο ever σε Grand Slam!

Το βράδυ της Κυριακής (21.00), θυμίζουμε, θα μονομαχήσουν για τον τίτλο στους άνδρες οι Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ.

