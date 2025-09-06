Yπόσχεται κούρεμα-έκπληξη ο Αλκαράθ! (vid)

Ο νεαρός Ισπανός ρωτήθηκε χθες αν θα κρατήσει το νέο του κούρεμα (που προέκυψε από... λάθος) εφόσον κερδίσει τον αγώνα κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ (7/9-21.00) και ήταν... αινιγματικός: «Ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο. Θα δείτε. Έκπληξη!».
Ο 22χρονος τενίστας προκρίθηκε στον τρίτο σερί major τελικό του και θα βρει απέναντί του για τρίτη σερί φορά τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο.
Ο νικητής του μεγάλου αγώνα, μάλιστα, δεν θα φύγει μόνο με τον τίτλο από τη Νέα Υόρκη, αλλά και με το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης!
What's Carlos' plan for a haircut should he win the title? pic.twitter.com/rfx0xsL7pN— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025