Yπόσχεται κούρεμα-έκπληξη ο Αλκαράθ! (vid)

Από ό,τι φαίνεται, ο Κάρλος Αλκαράθ θα αλλάξει ξανά λουκ αν κατακτήσει αύριο (7/9) το US Open.

Ο νεαρός Ισπανός ρωτήθηκε χθες αν θα κρατήσει το νέο του κούρεμα (που προέκυψε από... λάθος) εφόσον κερδίσει τον αγώνα κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ (7/9-21.00) και ήταν... αινιγματικός: «Ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο. Θα δείτε. Έκπληξη!».

Ο 22χρονος τενίστας προκρίθηκε στον τρίτο σερί major τελικό του και θα βρει απέναντί του για τρίτη σερί φορά τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο.

Ο νικητής του μεγάλου αγώνα, μάλιστα, δεν θα φύγει μόνο με τον τίτλο από τη Νέα Υόρκη, αλλά και με το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης!