Η Ανισιμόβα απειλεί το repeat της Σαμπαλένκα

Εκ πρώτης όψεως, το φαβορί είναι ξεκάθαρο στον αποψινό τελικό των γυναικών στο US Open.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, κορυφαία τενίστρια στον κόσμο και υπερασπίστρια του τίτλου, μονομαχεί για τρόπαιο με τη «γηπεδούχο» Αμάντα Ανισιμόβα (No.7) και φιλοδοξεί να κατακτήσει (επιτέλους) το πρώτο της φετινό Grand Slam.

Κατάφερε να πάει βαθιά και στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, όμως γνώρισε οδυνηρές ήττες από ισάριθμες Αμερικανίδες: από τη Μάντισον Κις στον τελικό της Μελβούρνης, από την Κόκο Γκοφ στον τελικό του Roland Garros και από την Ανισιμόβα στα ημιτελικά του Wimbledon.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που η 24χρονη από το Νιου Τζέρσεϊ έφτασε σε σημείο να διεκδικεί major τίτλο, όμως η εμφάνισή της στον τελικό με την Ίγκα Σβιόντεκ ήταν άκρως απογοητευτική και γνώρισε την ήττα σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς να πάρει ούτε γκέιμ!

Μαθαίνει, όμως, κανείς από τα λάθη του και η Αμάντα ήταν άλλη παίκτρια όταν συναντήθηκε με την Πολωνή στα προημιτελικά του US Open. Αυτή τη φορά έκανε το παιχνίδι της και με τη βοήθεια του κόσμου μπόρεσε να πάρει τη ρεβάνς, ενώ έδωσε συνέχεια στα σπουδαία αποτελέσματά της με τη νίκη σε βάρος της φορμαρισμένης Ναόμι Οσάκα στα ημιτελικά.

Η λογική λέει ότι αυτή τη φορά, έχοντας την εμπειρία ενός τελικού Grand Slam, δεν θα αφήσει να την παρασύρουν τα συναισθήματά της όταν θα μπει στο Arthur Ashe, Kαι μπορεί να απαντήσει με δύναμη στη δύναμη της Σαμπαλένκα, όπως έκανε και πριν από μερικές εβδομάδες στο Λονδίνο...

Η 27χρονη Λευκορωσίδα μοιάζει μεν αχτύπητη όταν βρει τα χτυπήματά της, όμως παράλληλα είναι ικανή... να χάσει και από τον ίδιο της τον εαυτό, ειδικά με το δεδομένο ότι θα έχει απέναντί της την εξέδρα...

Ακόμα και το head to head να κοιτάξει κανείς, θα δει ότι αυτό το match-up δεν είναι και τόσο ευνοϊκό για την κάτοχο τριών major τίτλων, αφού η Ανισιμόβα έχει κερδίσει έξι από τις εννιά αναμετρήσεις τους και τα έχει καταφέρει σε όλες τις επιφάνειες!

Το ματς, λοιπόν, είναι πιο ανοιχτό από ό,τι δείχνουν τα ονόματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Σαμπαλένκα δεν έχει το ελαφρύ προβάδισμα για τη νίκη. Περιμένουμε, πάντως, μάχη που δεν θα έχει καμία σχέση με τον τελικό του Wimbledon...

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 23.00 (Eurosport 1), ενώ αύριο (7/9) στις 21.00 Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ θα παλέψουν για τίτλο και Νο.1 στους άνδρες!