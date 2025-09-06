Ο Οζέ-Αλιασίμ άγχωσε τον Σίνερ αλλά ο Ιταλός έκλεισε ραντεβού με τον Αλκαράθ στον τελικό

Ο Γιανίκ Σίνερ βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ, όμως ο Ιταλός βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, επικράτησε με 3-1 σετ και πανηγύρισε την πρόκρισή του στον τελικό του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ίσως δυσκολότερα από το αναμενόμενο, ο Σίνερ πήρε τη νίκη επί του Οζέ-Αλιασίμ με 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 και έκλεισε τη θέση του στον τελικό της Κυριακής.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου ξεκίνησε φανταστικά το ματς και κυριάρχησε στο 1ο σετ, όμως ο Οζέ-Αλιασίμ του έβαλε δύσκολα στη συνέχεια και αξίζει τα εύσημα γι' αυτό.

Έκανε ένα φοβερό 2ο σετ ο Καναδός, που κέρδισε τα 3 τελευταία games και το κατέκτησε με 6-3. Ο Σίνερ πήρε ιατρικό τάιμ άουτ μετά απ' αυτό και αποχώρησε για μερικά λεπτά από το court, ώστε να ανασυγκροτηθεί. Ήταν καλύτερος πάντως στο 3ο σετ και έκανε το μοναδικό break στο 6ο game (4-2).

Στο 4ο σετ ο Οζέ-Αλιασίμ πρόβαλλε ξανά σθεναρή αντίσταση, έχασε όμως όλες τις ευκαιρίες που είχε για break, δύο στο 0-1, 15-40 και άλλες 3 στο 4ο game, στο 1-2.

Αφού άντεξε στο σερβίς του, ο Σίνερ έκανε break στο αμέσως επόμενο game και πήρε τον έλεγχο του 4ου σετ. Τον διατήρησε έως το τέλος χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα στα υπόλοιπα service games του, για να ολοκληρώσει το ματς στο 10ο game, μετά από 3 ώρες και 21 λεπτά αγώνα.

Έφτασε τις 26 νίκες σε Grand Slams για φέτος ο Σίνερ, που αν κερδίσει τον τίτλο θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς με τις περισσότερες Grand Slam νίκες που έχει κάποιος παίκτης σε μια μόνο σεζόν (27). Θυμίζουμε πως κέρδισε το Australian Open και το Wimbledon, ενώ έχασε στον τελικό του Roland Garros από τον Αλκαράθ.

Toν Ισπανό θα αντιμετωπίσει και στον τελικό του US Open. Θα είναι ο 3ος συνεχόμενος τελικός σε Slam που θα αναμετρηθούν οι δυο τους, καθώς και το 5ο τουρνουά στη σειρά που συμμετέχουν και οι δύο και θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού!