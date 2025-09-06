Παρών στο τουρνουά της Αθήνας ο Τζόκοβιτς!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ρωτήθηκε για το αγωνιστικό του πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν και αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή στο πλάνο του βρίσκεται μόνο η Αθήνα!

«Σίγουρα θα παίξω στο τουρνουά της Αθήνας, αλλά πέρα από αυτό, παραμένει πραγματικά ένα ερωτηματικό το πού θα πάω και τι θα κάνω», είπε ο 38χρονος τενίστας μετά την ήττα του από τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open.

Θυμίζουμε ότι το Hellenic Championship θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ στις 2-8 Νοεμβρίου και αναμένεται να εμφανιστεί εκεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το τουρνουά, ουσιαστικά, έφερε στην Αθήνα ο Τζόκοβιτς (διευθυντής είναι ο αδερφός του) και πήρε τη θέση του Belgrade Open στο καλεντάρι.