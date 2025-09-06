Ο Νόβακ ήθελε, ο Κάρλος μπορούσε! (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε απέναντι στον ασταμάτητο Κάρλος Αλκαράθ, όμως τα 38 του χρόνια τον… κράτησαν πίσω με αποτέλεσμα ο Ισπανός να πάρει την straight-sets νίκη και μαζί την πρόκριση στον τελικό του US Open.

O εκπληκτικός Ισπανός (Νο.2) λύγισε τον θρυλικό Σέρβο (Νο.7) με 6-4, 7-6(4), 6-2 σε 2 ώρες και 23 λεπτά και θα διεκδικήσει την Κυριακή (6/9, 21.00) το έκτο Grand Slam της καριέρας του!

Έχει χάσει μόνο μια φορά σε τελικό και αυτό συνέβη τον περασμένο Ιούλιο στο Wimbledon, όταν δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση του Γιάνικ Σίνερ, που είναι και ο πιθανότερος αντίπαλός του στο ματς τίτλου της Νέας Υόρκης!

Αυτός θα είναι τρίτος διαδοχικός major τελικός για τον 22χρονο τενίστα και αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι εκείνος και ο Γιάνικ είναι με διαφορά οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Και ο Νόλε, πάντως, έκανε αξιομνημόνευτη πορεία τόσο στην αμερικανική πόλη, όσο και στα άλλα σλαμ της σεζόν (έφτασε στα ημιτελικά), όμως κανείς δεν μπορεί να νικήσει τον χρόνο και η ηλικία (κυρίως) είναι αυτή που τον εμποδίζει να κάνει το βήμα παραπάνω...

Ο Τζόκοβιτς, πάντως, έχασε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ και αν κατάφερνε να πάρει το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ, ίσως να άλλαζαν κάπως τα δεδομένα, αν και φάνηκε να μένει από δυνάμεις στο τρίτο... Θέλει, άλλωστε, πολλή ενέργεια για να ακολουθήσεις τον ρυθμό του Αλκαράθ και ο Σέρβος μπόρεσε να το κάνει για δύο σετ!

Για να καταλάβετε τη φόρμα του Καρλίτος, αυτός είναι ο όγδοος σερί τελικός του στο tour (5-2) και έφτασε στον τελικό της Νέας Υόρκης χωρίς απώλεια σετ!

Έχει καταφέρει να φτάσει σε επτά major τελικούς πριν καν κλείσει τα 23 του χρόνια, κάτι που στην Open Era έχουν πετύχει μόνο οι Μποργκ, Ναδάλ, Βιλάντερ και Κούριερ. Τι εκλεκτική παρέα!

Mετά από ένα μεγάλο σε διάρκεια πρώτο γκέιμ του αγώνα, ο Κάρλος πέτυχε το πρώτο του μπρέικ και αυτό αποδείχτηκε αρκετό για να του δώσει το κλειστό σετ, καθώς ο Νόλε δεν είχε λύσεις στο σερβίς του Ισπανού.

Στο δεύτερο σετ, όμως, μπήκε δυνατά και κατάφερε να πετύχει το πρώτο του μπρέικ στο μστς, για να πάρει προβάδισμα με 0-3. Ο νεαρός αντίπαλός του, ωστόσο, απάντησε γρήγορα, ισοφάρισε σε 3-3 και τελικά το σετ κρίθηκε σε τάι μπρέικ.

Εκεί οι δύο παίκτες αντάλλαξαν μερικά μίνι μπρέικ στο ξεκίνημα, αλλά ο Καρλίτος πήρε το καθοριστικό προβάδισμα με 5-3 και καθάρισε όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4, βάζοντας πολύ γερές βάσεις για τη νίκη του.

Μετά από ένα ιατρικό τάιμ άουτ του Σέρβου για ένα πρόβλημα στον ώμο, οι δύο παίκτες επέστρεψαν στο court του Arthur Ashe για το τρίτο σετ και ο Κάρλος πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ, με το διπλό λάθος του Νόλε στο 2-1, 30-40. Ο Νόλε είχε χάσει πλέον την εκρηκτικότητά του και όλα τελείωσαν οριστικά όταν σέρβιρε για να μείνει στο ματς στο 5-2.

Ο τενιστικός κόσμος τώρα περιμένει άλλη μια μονομαχία του Αλκαράθ με τον Σίνερ για τον τίτλο, όμως θα πρέπει πρώτα ο 24χρονος Ιταλός να σταματήσει τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ στα ημιτελικά (02.00)...