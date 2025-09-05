Ο Τραμπ θα δώσει το παρών στον τελικό του US Open

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει από κοντά τον φετινό τελικό του US Open την Κυριακή (7/9) στο Arthur Ashe Stadium, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λάτρης του αθλήματος, θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά μετά το 2015 τον μεγάλο τελικό του αμερικανικού τουρνουά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δίνει το «παρών» σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Πρόσφατα, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, βρέθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν.

'ACE' IN THE CROWD: President Trump is expected to attend the U.S. Open men’s singles final at Arthur Ashe Stadium in New York on Sunday, making a return to the tournament for the first time since 2015. pic.twitter.com/6fkMKYrJlN — Fox News (@FoxNews) September 5, 2025

Στα ημιτελικά ο Κάρλος Αλκαράθ θα αναμετρηθεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε ένα ματς που θεωρείται ο άτυπος «τελικός», ενώ στο άλλο ζευγάρι ο Γιάνικ Σίνερ αντιμετωπίζει τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ. Οι νικητές θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, διεκδικώντας το τρόπαιο του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.