Εγκατέλειψε ο Τσιτσιπάς, στα ημιτελικά ο Φις (vid)

Ο 26χρονος τενίστας (Νο.16) έχασε τα δύο πρώτα γκέιμ από τον νεαρό Γάλλο (Νο.14) και στη συνέχεια έφυγε για τα αποδυτήρια με ιατρικό τάιμ άουτ.

Επέστρεψε μετά από λίγα λεπτά και το παιχνίδι άρχισε ξανά, όμως εγκατέλειψε οριστικά στο 30-40 υπέρ του Φις...

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η φύση του προβλήματος, αλλά πιθανότατα έχει να κάνει με τη μέση του (γι' αυτό και πήγε στα αποδυτήρια).

Σίγουρα πρόκειται για μια πολύ απογοητευτική εξέλιξη για τον 26χρονο τενίστα, που ήταν φιναλίστ στη Βαρκελώνη τις δύο τελευταίες σεζόν.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους βαθμούς από την περσινή του παρουσία στον τελικό, έχει ως συνέπεια την πτώση του στο Νο.18 του κόσμου (ή στο Νο.19 αν πάρει τίτλο στο Μόναχο ο Φραν Σερούντολο).

O επόμενος σταθμός για τον Στέφανο είναι η Μαδρίτη (23/4) και έχει μπάι στον πρώτο γύρο, οπότε έχει λίγο χρόνο στη διάθεσή του για να ξεπεράσει το θέμα του (αν δεν είναι σοβαρό).

O Φις, από την πλευρά του, θα παίξει αύριο(19/4) στους «4» με τον Κάρλος Αλκαράθ (17.00), λίγο μετά τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Καρέν Χατσάνοφ και τον Χόλγκερ Ρούνε (14.30).

Get well soon, @steftsitsipas 🙁



Arthur Fils advances into the Barcelona semi-finals 2-0 RET.#BCNOpenBS pic.twitter.com/mctbKGnGGZ