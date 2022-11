Λύγισε τον... αλύγιστο Στέφανο ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εκπληκτικός κι έφτασε στα όριά του τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όμως ο ανεπανάληπτος Σέρβος βρήκε τον τρόπο να κερδίσει τον αγώνα με 2-1 σετ και να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Paris Masters.

Πιο ψύχραιμος στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ ο Νόλε, επικράτησε με 6-2, 3-6, 7-6(4) μετά από έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 19 λεπτών, σημειώνοντας την 20η σερί νίκη του στο tour. Έφυγε με τίτλους από Wimbledon, Τελ Αβίβ, Αστάνα και θα παλέψει αύριο (6/11, 16.00) για το 39ο Masters του κόντρα στον 19χρονο Χόλγκερ Ρούνε.

Εκτός των άλλων είναι και υπερασπιστής του τροπαίου στο Μπερσί, όπου μετράει 13 διαδοχικές νίκες!

Εκπληκτικός και ασταμάτητος τον τελευταίο καιρό ο Τζόκοβιτς, όμως κρίμα για τον Στεφ που έδωσε πολύ μεγάλη μάχη και έχασε την πρόκριση στις λεπτομέρειες. Μετρούσε επτά σερί ήττες (που έγιναν τώρα οκτώ) από τον 35χρονο Σέρβο και είχε να του πάρει σετ από τον περσινό τελικό του Roland Garros, ωστόσο απόψε η εικόνα του ήταν τελείως διαφορετική και σίγουρα θα μπορούσε να σταματήσει την ξέφρενη πορεία του μεγάλου αντιπάλου του.

Όταν ξεπέρασε το απογοητευτικό πρώτο σετ και βρήκε τα πατήματά του στο δεύτερο, πήρε μαζί του το κοινό του Παρισιού και χτύπησε στα ίσα τον τενίστα από το Βελιγράδι. Κατάφερε να στείλει το ματς σε τρίτο σετ και να ξεφύγει παλικαρίσια από τις περίπλοκες καταστάσεις, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα με 3-4 στο τάι μπρέικ.

Ο ατσάλινος Νόλε πήρε τέσσερις πόντους στη σειρά και πέτυχε σαφέστατα την πιο δύσκολη νίκη του στη φετινή διοργάνωση. Η αλήθεια είναι ότι εκείνος φάνηκε να έχει πιο καθαρό μυαλό στο φινάλε...

Ήταν, βέβαια, εξαιρετικός και στην αρχή του αγώνα ο Τζόκοβιτς, καθώς έχασε μόνο δύο πόντους στο σερβίς του στο πρώτο σετ και έφτασε... πανηγυρικά στην κατάκτησή του, σημειώνοντας δύο μπρέικ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα ολόκληρο σετ έκανε μόνο ένα αβίαστο λάθος!

Υπό αυτές τις συνθήκες, όλα έδειχναν ότι ο κάτοχος 21 major τίτλων θα έφτανε σε μια ακόμα άνετη νίκη επί του Στεφ, όπως συνέβη φέτος στη Ρώμη και στην Αστάνα. Ωστόσο, όταν ο Στέφανος κατάφερε να πάρει τέσσερις σερί πόντους μετά το 0-30 του δεύτερου γκέιμ του δεύτερου σετ, άρχισε να ανεβαίνει ψυχολογικά, ενώ ζήτησε και πήρε την υποστήριξη του κοινού.

Έχοντας πια βελτιώσει τα νούμερα στο σερβίς του και προκαλώντας τα λάθη του Νόλε, πέτυχε το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (2-3) και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, για να φέρει το ματς στα ίσα!

Ο πρώην Νο.1 τενίστας στον κόσμο ξαναβρήκε το ασυναγώνιστο σερβίς του στο τρίτο σετ και πίεσε αφόρητα τον Στεφ για το μπρέικ, αλλά ο 24χρονος τενίστας μπόρεσε να μείνει «ζωντανός». Πρώτα στο 1-1, όταν έσωσε δύο μπρέικ πόιντ και κράτησε το σερβίς του με τέσσερις πόντους στη σειρά, και μετά στο 4-4, όπου πάλι βρέθηκε πίσω με 15-40. Στο 40-40, μάλιστα, πήρε έναν απίθανο πόντο με ένα drop shot που χειροκρότησε ακόμα και ο Τζόκοβιτς.

Τελικά, τα πάντα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Στεφ πήρε σημαντικό προβάδισμα με 3-4 μέσα σε αποθέωση. Ο Νόλε είχε την άμεση απάντηση στο μίνι μπρέικ (4-4) και έσπασε ξανά αμέσως μετά το σερβίς του Τσιτσιπά, όταν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (μετά από απίθανες άμυνες του Σέρβου) έκανε λάθος επιλογή χτυπήματος, παρότι είχε την ευκαιρία να «χτυπήσει» στην ευθεία. Πήρε τις μπάλες στα χέρια του στη συνέχεια, έφτασε στο 6-4 μετά από ένα (ακόμα) απίθανο ράλι και σφράγισε τη νίκη στο πρώτο ματς πόιντ του. Ήταν ένα από τα καλύτερα ματς της φετινής σεζόν!

Το ρεκόρ του Νόλε κόντρα στον Στεφ είναι πλέον 9-2 και θα διεκδικήσει κόντρα στον Ρούνε τον 91ο τίτλο καριέρας στον 56ο Masters τελικό του.

Τρομερό φινάλε για τον σπουδαίο Σέρβο, που έχει χάσει δύο σλαμς και τέσσερα Masters φέτος, αλλά είναι στο Νο.8 του Race!

Ο Στέφανος, από την πλευρά του, στρέφει το βλέμμα στο Τορίνο (13-20/11) και επιστρέφει τη Δευτέρα (7/11) στο Νο.3 του κόσμου. Έχει κάποιες (λίγες) πιθανότητες ακόμα και να τελειώσει τη σεζόν στο Νο.1!

Σήμερα, πάντως, ήταν ίσως ο καλύτερος Στεφ που έχουμε δει φέτος...

DJOKOVIC SURVIVES ⚡️@DjokerNole defeats Tsitsipas in one of the best matches of 2022 and will compete for a 7th Paris title tomorrow!#RolexParisMasters pic.twitter.com/yq01J3BECd — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2022

The point. The tension. The reaction. 😨@DjokerNole & @steftsitsipas produced this ELECTRIC exchange right at the death! pic.twitter.com/fbVk6gLxIL — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2022

I could feel the tension

We could cut it with a knife 🎵#RolexParisMasters pic.twitter.com/bpDt6lyswL — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2022