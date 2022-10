Επέστρεψε από την... κόλαση ο Τιμ

Ο νικητής του US Open το 2020 βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στο νούμερο 30 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς βρέθηκε πίσω με 2-5 στο τρίτο και καθοριστικό σετ και χρειάστηκε να «σβήσει» δύο match points προκειμένου να πάρει τη νίκη-πρόκριση!

Μετά από τρεις ώρες φοβερής «μάχης» ο Ντόμινικ Τιμ, επικράτησε, εν τέλει, του Τόμι Πολ με 2-6, 7-6(2), 7-6(6), κερδίζοντας και τα δύο tie-breaks (στο 2ο και το 3ο σετ, δηλαδή) και αφού πρώτα έκανε τρομακτική αντεπίθεση από το 2-5 κι έπειτα.

Με την νίκη επί του 25χρονου Αμερικανού ο Τιμ τσέκαρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο της Βασιλείας, εκεί που περιμένει έναν εκ των Ντανίλ Μεντβέντεφ (νούμερο 1 του ταμπλό) και Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

🇦🇹 WOW WOW WOW 🇦🇹@domithiem wins an extraordinary match in a third-set breaker over Tommy Paul!!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/fwqmVnCDVF