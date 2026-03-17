Τρεις σερί νίκες για τη Σάλφορντ, θετικά αποτελέσματα φέτος με Άγγλους η Λεβερκούζεν

Στην 5η θέση της Λιγκ 2 βρίσκεται η Σάλφορντ, εννέα αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αντίπαλός της απόψε είναι η προτελευταία Μπάροου. Για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, η Άρσεναλ υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στη ρεβάνς του 1-1 πριν από μία εβδομάδα.

Η Σάλφορντ είναι αήττητη στους 11 τελευταίους αγώνες της με την Μπάροου, με 6 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Με γκολ του Ούντοχ στο 85’, η Σάλφορντ πήρε τη νίκη με 1-0 στο Χάρογκεϊτ, τρίποντο που ήταν το τρίτο διαδοχικό της στο πρωτάθλημα. Απέχει 4 βαθμούς από την απευθείας άνοδο, βρισκόμενη παράλληλα στο +8 από την ομάδα που μένει εκτός πλέι οφ, την 8η Γκρίμσμπι. Στο 10-3-5 ο εντός έδρας απολογισμός της. Η Μπάροου παραχώρησε 0-0 στη 15η Άκρινγκτον και έμεινε για 4ο σερί εντός έδρας ματς μακριά από το γκολ. Εκτός έδρας, ωστόσο, βρίσκει δίχτυα εδώ και 14 παιχνίδια. Βρίσκεται κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, όμως οι βαθμολογικές διαφορές είναι μικρές και έχει τα φόντα να δώσει για έβδομη σερί σεζόν το παρών στην 4η τη τάξη κατηγορία της Αγγλίας. Στο 4-4-10 η εκτός έδρας συγκομιδή της, με την 8η καλύτερη επίθεση ως φιλοξενούμενη. Άσος και γκολ/γκολ είναι ένα αρκετά πιθανό και καλοπληρωμένο combo για το σημερινό παιχνίδι.

Μετά από τρεις διαδοχικές σεζόν στη 2η θέση, η Άρσεναλ ετοιμάζεται να πανηγυρίσει τον τίτλο για πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια. Τα 6 από τα 7 εναπομείναντα ματς είναι με αντιπάλους που βρίσκονται από την 9η θέση και κάτω, ενώ το άλλο είναι με τη 2η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ακολουθεί στο -7. Την εν λόγω ομάδα θα αντιμετωπίσει και την Κυριακή στον τελικό του Λιγκ Καπ. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει μόνο νίκες φέτος όσον αφορά τα ματς στο «Έμιρεϊτς», επί των Ολυμπιακού, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερν και Καϊράτ. Η Λεβερκούζεν είναι αήττητη εδώ και 6 αγώνες, με 5 ισοπαλίες. Πιο πρόσφατη αυτή του Σαββάτου με την πρωτοπόρο της Μπουντεσλίγκα, Μπάγερν. Προηγήθηκε 1-0 στο 6’, ισοφαρίστηκε στο 69’, από μια αντίπαλο που ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες. Παραμένει αήττητη στις τρεις φετινές μονομαχίες της με αγγλικό σύλλογο: 2-0 εκτός τη Μάντσεστερ Σίτι, 2-2 εντός με Νιούκαστλ, 1-1 την περασμένη εβδομάδα με την Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ ισοφάρισε στο 89’ με πέναλτι στο α’ ματς τη Λεβερκούζεν, η οποία έχει έφεση τελευταία στις ισοπαλίες, ενώ βρήκε δίχτυα στους 13/17 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Ιδιαίτερα υψηλή η απόδοση στο «Χ».

837. ΣΑΛΦΟΡΝΤ - ΜΠΑΡΟΟΥ 1&G 3,40

872. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ Χ 6,35