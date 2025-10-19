Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Θέλει πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ 19-10-2025 19:10 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μετά τον Καλοσκάμη, η ΑΕΚ κοιτάζει κι άλλον Έλληνα πιτσιρικά. Συγκεκριμένα, στο ραντάρ της Ένωσης βρίσκεται ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούτσιας, που αγωνίζεται στη Λουγκάνο ως δανεικός από το Σικάγο. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Δεν μπορεί να είναι αλήθεια: Πιάσαμε πάτο με το ChatGPT και επίσημα… instanews.gr Μια ερώτηση μόνο: Είναι καλός τώρα ο Κέιν τώρα; menshouse.gr Περιμένατε κάτι διαφορετικό από την Ιωάννα Τούνη; instanews.gr «Θα λογοδοτούν όλοι»: Εξελίξεις στην ΕΡΤ μετά την γκάφα στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr Ο παίκτης που έλειψε αφόρητα στον Μπαρτζώκα… menshouse.gr Η εμφάνιση της ζωής της: Φαίη Σκορδά, δεν μπορεί... (vid) dailymedia.gr Το μπάτζετ για μεταγραφές που έκανε τον Μπενίτεθ να πει το ναι menshouse.gr Άσος στο ημίχρονο, δύο τελικό: Η μέρα που η Ζωζώ Σαπουντζάκη «γκρέμισε» τα προποτζίδικα με τις προβλέψεις της menshouse.gr Θέλει πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ SHARE