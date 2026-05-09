Μεγάλο ατομικό ρεκόρ και όριο για το Μπέρμιγχαμ από τον Φραντζεσκάκη

Τον καλύτερο αγώνα της ζωής του έκανε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) αγωνιζόμενος στους Διασυλλογικούς Αγώνες της Κρήτης (8ος όμιλος, Χανιά- Ηράκλειο).

Ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη έστειλε τη σφύρα στα 79,09 μ. και βελτίωσε το ατομικό του 78,20 μ. από το 2022 και παράλληλα πέτυχε τον πρώτο του στόχο στη σεζόν, το όριο πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ. Ο Φραντζεσκάκης έχει θέσει ως στόχο τη διάκριση στην κορυφαία διοργάνωση του καλοκαιριού – προκρίνεται τρίτη φορά – αλλά και στο Ultimate Championship, που θα γίνει τον Σεπτέμβριο στη Βουδαπέστη με τη συμμετοχή των κορυφαίων ανά αγώνισμα.

Ο Φραντζεσκάκης ξεκίνησε τον αγώνα του με 72,18 μ. και πέτυχε διαδοχικά έγκυρες βολές στα 77,10 μ., 76,38 μ., 79,09 μ. και 74,43 μέτρα.

Ο 26χρονος ανέβηκε στην τρίτη θέση όλων των εποχών στο αγώνισμα πίσω από τους Αλέξανδρο Παπαδημητρίου (80,45 μ.) και Χρήστο Πολυχρονίου (80,08 μ.) και έγινε ο έκτος σφυροβόλος φέτος στην Ευρώπη.

Τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα κατέλαβε ο Μιχάλης Αναστασάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 73,58 μ. και έγκυρες ακόμη βολές στα 72,77 μ. και 72,11 μ. και την τρίτη ο Σοφοκλής Κουβεδάκης με 63,08 μέτρα.

Ο όμιλος της Κρήτης (8ος) γίνεται παράλληλα σε Χανιά (ρίψεις) και Ηράκλειο (δρόμοι και άλματα)ν και είναι σε εξέλιξη.