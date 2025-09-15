Ντουπλάντις: «Η νοοτροπία μου ήθελε να φύγω από το Τόκιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ!»

Ο Μόντο Ντουπλάντις ξεπέρασε τα 6,30μ. στην επιστροφή του στο Τόκιο, σημειώνοντας το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, πανηγυρίζοντας το με τον φίλο του Εμμανουήλ Καραλή!

Στον τόπο της πρώτης του κατάκτησης παγκόσμιου τίτλου ανδρών το 2021, ο Σουηδός σούπερ σταρ πέτυχε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας.

Σε έναν αγώνα όπου ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6,00 μέτρα για να εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και ο Κέρτις Μάρσαλ ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ των 5,95 μέτρων για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην αναδρομή.

Είναι η πρώτη φορά που επτά άνδρες ξεπέρασαν τα 5,90 μέτρα ή υψηλότερα σε έναν μόνο αγώνα, και η πρώτη φορά που τα 5,95 μέτρα δεν ήταν αρκετά για ένα μετάλλιο.

«Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες απόλαυσα πραγματικά το ότι ήμουν στο Τόκιο. Απόλαυσα τα πάντα τόσο πολύ. Ένιωθα ότι ο μόνος τρόπος να φύγω από την Ιαπωνία ήταν να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου. Δεν ξέρω τι με περιμένει αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει. Θα το απολαύσω τώρα. Είναι καλύτερο από ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Το να σας δώσω αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ είναι καταπληκτικό. Το πλήθος ήταν τόσο θορυβώδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι απλά τόσο χαρούμενος. Ένιωθα πολύ καλά όλη την ημέρα. Ήξερα ότι είχα το ρεκόρ μέσα μου. Αν έχω τον κατάλληλο διάδρομο, ξέρω ότι όλα είναι πιθανά. Το τρέξιμο τα λέει όλα, όλα έχουν να κάνουν με την ταχύτητα. Όσο έχω αυτόν τον σωστό διάδρομο, ξέρω ότι όλα θα μου πάνε καλά».

Ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος εκτός από τα 59.700 ευρώ που προσφέρονται σε όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο Τόκιο, θα λάβει ακόμα ένα μπόνους 100.000 δολαρίων, περίπου 83.500 ευρώ, που ανταμείβει τους αθλητές που καταρρίπτουν το παγκόσμιο ρεκόρ!

Ο Σουηδός σταρ κράτησε το κοντάρι των 2 κιλών και μήκους 5,20 μέτρων και του έδωσε την απαραίτητη ταχύτητα για να του επιτρέψει να πετάξει πάνω από τα 6.30 μέτρα. Ήταν 14 ετών όταν ο Ρενό Λαβιλενί πήδηξε 6,16 στο Ντόνετσκ ξεπεράζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ επί κοντώ που κατείχε ο θρυλικός Σεργκέι Μπούμπκα. Έκτοτε, το ρεκόρ αυτό έχει βελτιωθεί 14 φορές, όλες τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά τα οποία το Σουηδό θαύμα έχει επεκτείνει την κυριαρχία του., συνεχίζοντας να γράφει ιστορία.

Τα παγκόσμια ρεκόρ του:

2020 - 6.17μ

2020 - 6.18μ

2022 - 6.19μ

2022 - 6.20μ

2022 - 6.21μ

2023 - 6.22μ

2023 - 6.23μ

2024 - 6.24μ

2024 - 6.25μ

2024 - 6.26μ

2025 - 6.27μ

2025 - 6.28μ

2025 - 6.29μ

2025 - 6.30μ

Μεγάλο προσόν του η ταχύτητά του, καθώς έχει προσωπικό ρεκόρ στα 10,37 χλμ/ώρα στα 100 μέτρα, κάτι που του επιτρέπει να ασκεί μεγαλύτερη ενέργεια στο επί κοντώ.

Ο Ντουπλάντις, ο οποίος έμαθε να πηδάει στην αυλή του ως παιδί, έχει βελτιώσει το ρεκόρ του κατά 14 εκατοστά από το πρώτο του ρεκόρ, 6.17, τον Φεβρουάριο του 2020. Ενώ ο Μπούμπκα βελτίωσε το ρεκόρ κατά 31 εκατοστά μεταξύ 1984 και 1994 (από 5.83 σε 6.14).

«Πρέπει να τον θαυμάσεις, να τον απολαύσεις. Είναι εξαιρετικό να το βιώνεις αυτό. Έσπασε το φράγμα των 6,20 μέτρων, τώρα είναι το φράγμα των 6,30 μέτρων. Πρέπει να το απολαύσεις. Είναι ο σπουδαιότερος αθλητής όλων των αθλημάτων. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον θυμάται. Ξεπερνά τα όρια», είπε ο φίλος του, ο Ρενό Λαβιλενί, ο οποίος δεν κρατούσε κακία αφού είδε το παιδί-θαύμα να σβήνει τα 6,16 μέτρα από τα ρεκόρ ένα βράδυ τον Φεβρουάριο του 2020.