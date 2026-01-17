Με καταιγιστική εμφάνιση, η Εθνική Ανδρών έκανε εκκωφαντικό ξεκίνημα στη Β’ Φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, συντρίβοντας την Τουρκία με το επιβλητικό 20-8.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι από το πρώτο οκτάλεπτο, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της και χτίζοντας μια ξεκάθαρη διαφορά. Στο δεύτερο οκτάλεπτο ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση με επιμέρους σκορ 6-1 και μετατρέποντας το ματς σε τυπική διαδικασία για τη συνέχεια.

Για ακόμη μία φορά, ο Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης έκλεψε τις εντυπώσεις, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό no-look γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο. Την ίδια στιγμή, εκτός αποστολής παρέμεινε ο αρχηγός της Εθνικής, Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος εκτίει την ποινή των δύο αγωνιστικών από το ματς με την Κροατία.

Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν και ο Στάθης Καλογερόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα, πετυχαίνοντας πέντε γκολ σε ισάριθμες προσπάθειες και καταγράφοντας ποσοστό 100% στην επίθεση.

Πλέον, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου στρέφει την προσοχή της στο επόμενο κρίσιμο ραντεβού της διοργάνωσης, καθώς τη Δευτέρα (19/1) στις 21:30 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Το ματς

Η «γαλανόλευκη» μπήκε με το… πόδι στο γκάζι από το πρώτο οκτάλεπτο. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και σφιχτή άμυνα, προηγήθηκε γρήγορα με 4-0, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της. Παρά τη μικρή αντίδραση της Τουρκίας, το φινάλε της πρώτης περιόδου βρήκε την Ελλάδα μπροστά με 6-3, έπειτα από δύο γρήγορα γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η εικόνα του αγώνα έγινε απολύτως μονόπλευρη. Η Εθνική ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, «έπνιξε» την αντίπαλο αμυντικά και με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 6-0. Το ημίχρονο έκλεισε στο 12-4, με την Ελλάδα να έχει ουσιαστικά «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη.

Η κυριαρχία συνεχίστηκε και στο τρίτο οκτάλεπτο, με τους διεθνείς να διατηρούν υψηλό ρυθμό και συγκέντρωση, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (15-5). Παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να βρει λύσεις, η ελληνική άμυνα παρέμεινε συμπαγής, ενώ οι αντεπιθέσεις εκτελέστηκαν με υποδειγματικό τρόπο.

Στην τελευταία περίοδο, το σκηνικό δεν άλλαξε. Η Ελλάδα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα, πρόσθεσε ακόμη γκολ στο ενεργητικό της και έφτασε άνετα στο τελικό 20-8, σφραγίζοντας μια ολοκληρωτική εμφάνιση.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς.

Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γιενέρ, Ογκουζάν, Ακάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου, Αλπμάν, Γιουτάζ, Κάχραμαν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου 2 Κανέρ 1.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (με ματς λιγότερο Κροατία – Ρουμανία):

Ιταλία 9 βαθμοί ΕΛΛΑΔΑ 9 Κροατία 3 Ρουμανία 3 Τουρκία 0 Γεωργία 0

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ρουμανία

19:00 Κροατία - Τουρκία

21:30 Ελλάδα - Ιταλία

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

16:30 Τουρκία - Γεωργία

19:00 Ρουμανία - Ελλάδα

21:30 Ιταλία – Κροατία

Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους. Οι δύο πρώτες θα προκριθούν στο ημιτελικά, οι άλλες τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους θα παίξουν με τις ομάδες του Στ΄ Ομίλου, που θα έχουν την ίδια κατάταξη, για τις θέσεις 5-12.