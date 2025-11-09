Ήττα από τη Χόνβεντ και αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ

Εκτός συνέχειας στο Conference Cup τέθηκε η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» ηττήθηκε σήμερα (9/11) από τη Χόνβεντ στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας με 15-8, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής για τον 1ο όμιλο της Α΄ προκριματικής φάσης, και έμεινε εκτός των πρώτων δύο θέσεων της βαθμολογίας του γκρουπ, οι οποίες χάριζαν το «εισιτήριο» για τη Β΄ προκριματική φάση.



Το πρώτο οκτάλεπτο έληξε ισόπαλο 4-4, ωστόσο στην δεύτερη περίοδο η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου δέχθηκε πέντε «αναπάντητα» γκολ και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 9-4, πριν μειώσει ο Μπέγκο σε 9-5 με παίκτη παραπάνω, 10 δεύτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Ακολούθησε νέο σερί 3-0 της Χόνβεντ στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, οπότε η ουγγρική ομάδα προηγήθηκε 12-5, με αποτέλεσμα να κριθεί ουσιαστικά η νίκη και η πρόκριση των Μαγυάρων στην επόμενη φάση...



Τα οκτάλεπτα: 4-4, 5-1, 3-2, 3-1.



Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Βεκρής, Μπέγκο 1, Μανθογιάννης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 1, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 3, Μπιτσάκος, Γραμματικός, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης 1.