Κηδεία με... πάρτι και χορεύτριες - Η τελευταία επιθυμία ενός 58χρονου (vid)

Μια κηδεία στην Ταϊλάνδη έγινε viral στα social media, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και της τελευταίας επιθυμίας του εκλιπόντος, που ήταν ένα πάρτι με χορεύτριες.

Ενας άνδρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου σε ηλικία 58 ετών, είχε ζητήσει από την οικογένειά του να μην πραγματοποιηθεί μια παραδοσιακή τελετή πένθους, αλλά να τιμηθεί η μνήμη του με έναν πιο γιορτινό τρόπο.

Συγκεκριμένα, είχε εκφράσει την επιθυμία η κηδεία του να μοιάζει περισσότερο με πάρτι, απορρίπτοντας τη θλίψη.

Η οικογένειά του, σύμφωνα με το δίκτυο Asia One, επέλεξε να σεβαστεί πλήρως την επιθυμία του. Η τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου περιλάμβανε μουσική και χορεύτριες γύρω από το φέρετρο, δημιουργώντας μια εικόνα που διέφερε αισθητά από τις παραδοσιακές κηδείες στην περιοχή.

Σύμφωνα με συγγενείς του, ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος χαρούμενος και ζεστός, ο οποίος αντιμετώπιζε τη ζωή με θετική διάθεση και είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχαιρετηθεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα του.

Η τελετή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, ενώ το σχετικό υλικό έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, κάνοντας την κηδεία γνωστή πέρα από τα σύνορα της Ταϊλάνδης.

