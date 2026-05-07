Αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία των Metallica - Έφτασε στην Αθήνα ο Τζέιμς Χέτφιλντ (vid)

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθη το μεσημέρι της Πέμπτης ο frontman των Metallica, James Hetfield, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα ενόψει της πολυαναμενόμενης συναυλίας του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου.

Ο διάσημος τραγουδιστής συνοδευόταν από την αρραβωνιαστικιά του, Adriana Gillett, με τους δυο τους να περπατούν χέρι χέρι και να δείχνουν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαμογελαστοί κατά την άφιξή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο James Hetfield έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια κατάδυσης με καρχαρίες.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ αποτελεί τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής επέκτασης της M72 World Tour, η οποία συνεχίζεται για τέταρτη διαδοχική χρονιά και περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις.

Το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι Gojira και Knocked Loose, σε μια συναυλία που θα συγκεντρώσει στην Καλογρέζα χιλιάδες φίλους της metal μουσικής.

Πηγή: ethnos.gr