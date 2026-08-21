Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Επιχείρηση Μακεδονία: Η Νέα Δημοκρατία οργώνει τους νομούς πριν τη ΔΕΘ 21-08-2026 16:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το φινάλε του φετινού καλοκαιριού φέρνει τη Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εγρήγορση. Το πλάνο του Μητσοτάκη και οι ασταμάτητες περιοδείες μέχρι τη... σέντρα στη ΔΕΘ. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο Instanews.gr. Η ευχάριστη έκπληξη του Σορετίρε... menshouse.gr Ελεύθερος ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη: Τι κατέθεσε στην αστυνομία μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία dailymedia.gr Πήρε το πράσινο φως: Η γνωστή δημοσιογράφος που θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι mastermind menshouse.gr Παίκτης για τον οποίο αξίζει κάθε οικονομική υπέρβαση menshouse.gr Ξέχασε τις ξαπλώστρες των 50€: Το νησί του Σεπτεμβρίου που δεν αδειάζει το πορτοφόλι σου, έχει ζεστά νερά και υπέροχο φαγητό menshouse.gr Έκπληξη με τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου… instanews.gr Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει dailymedia.gr Επιχείρηση Μακεδονία: Η Νέα Δημοκρατία οργώνει τους νομούς πριν τη ΔΕΘ SHARE