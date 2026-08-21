Επιχείρηση Μακεδονία: Η Νέα Δημοκρατία οργώνει τους νομούς πριν τη ΔΕΘ

Το φινάλε του φετινού καλοκαιριού φέρνει τη Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εγρήγορση. Το πλάνο του Μητσοτάκη και οι ασταμάτητες περιοδείες μέχρι τη... σέντρα στη ΔΕΘ.

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