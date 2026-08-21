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Επιχείρηση Μακεδονία: Η Νέα Δημοκρατία οργώνει τους νομούς πριν τη ΔΕΘ

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Το φινάλε του φετινού καλοκαιριού φέρνει τη Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εγρήγορση. Το πλάνο του Μητσοτάκη και οι ασταμάτητες περιοδείες μέχρι τη... σέντρα στη ΔΕΘ.

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Επιχείρηση Μακεδονία: Η Νέα Δημοκρατία οργώνει τους νομούς πριν τη ΔΕΘ